Le chef adjoint du mouvement de résistance palestinienne Hamas à Gaza Khalil al-Hayya a assuré lors d’une intervention télévisée qu’il n’y aura pas d’échanges de détenus avant la cessation définitive de l’offensive israélienne contre la bande de Gaza.

Le samedi 16 décembre, le Hamas a diffusé une vidéo intitulée « Le temps presse » pour les détenus encore en vie, contenant des images de ceux qui ont été tués dans les raids israéliens contre la bande de Gaza.

On peut y voir aussi les images d’une détenue qui a été libérée pendant l’opération d’échange réalisé pendant la trêve provisoire. « C’est à vous de choisir s’ils sortent dans des cercueils ou vivants ».

Samedi, Abou Ubaida , le porte-parole des brigades al-Qassam, bras armé du Hamas, avait assuré que « l’occupation fait exprès d’exécuter ses détenus car elle préfère qu’ils soient morts que de les libérer, dans une tentative de se débarrasser du fardeau que représentent ce dossier et ses échéances qu’il connait très bien ».

Vendredi, l’armée d’occupation israélienne a tué « par erreur » trois otages israéliens qui hissaient le drapeau blanc dans les rues de Choujaiya.

Samedi soir, d’après les médias israéliens, « le Forum des Familles des Otages et des Personnes Disparues a annoncé que l’otage Inbar Haiman a été tuée par le Hamas », sans préciser comment ni quand.

Ces décès portent à 23 le nombre des captifs dont la mort a été confirmée par l’armée d’occupation sur les quelques 250 colons et soldats enlevés par le Hamas le 7 octobre en vue de les échanger avec les milliers de prisonniers palestiniens incarcérés dans les geôles de l’occupation israélienne.

110 captifs ont été libérés contre plus de 300 mineurs et femmes palestiniennes, et 129 restent captifs sans qu’il ne soit possible de savoir s’ils sont encore vivants.

Selon M. Hayya, le dossier d’échange des détenus restera fermé jusqu’à ce que l’agression cesse.

Les principales idées de son discours :

– Notre résistance repousse l’agression et l’ennemi subit des pertes en effectifs et en équipements.

– La résistance est inébranlable et capable d’infliger davantage de pertes à l’ennemi.

– L’agression doit cesser et ensuite nous pourrons parler d’échange de prisonniers et de l’aide à notre peuple.

– Nous confirmons que le dossier d’échange est fermé jusqu’à ce que l’agression cesse.

– Dès que l’agression contre notre peuple cessera, nous serons prêts pour un accord d’échange global.

– Cela n’a aucun sens de conclure un accord d’échange avec l’ennemi criminel sous le feu.

– Il est impossible que le Hamas fléchisse sous les menaces et les pressions.

– L’introduction de 100 camions par jour n’est absolument pas suffisante pour soulager notre population assiégée.

– L’ennemi ne trouvera de repos ni à Gaza, ni à Khan Younes, ni dans le Nord, ni dans aucune région de la bande de Gaza.

– La résistance a la capacité de durer des jours, des semaines et des mois.

– Nous rassurons notre peuple et notre nation que la résistance est sûre et inébranlable.

– Notre peuple ne hissera pas le drapeau (blanc). Il restera infléchissable dans sa terre et soutiendra pleinement sa résistance.

– Seule la libération de notre terre et de nos lieux saints nous dissuadera de défendre notre peuple.

– Nous voulons un cessez-le-feu global et le retrait de toutes les forces d’occupation de Gaza.

– Nous voulons clairement l’unité pour notre peuple à Gaza et en Cisjordanie.

– Le lendemain de Gaza sera la victoire et ceux (qui croient) que le Hamas ne sera plus se font des illusions.

– Le Déluge d’Al-Aqsa est venu en réponse à l’attaque de nos lieux saints et à la tentative de liquider la cause de notre peuple.

– En tant que peuple palestinien, nous sommes confrontés à une attaque barbare, nazie et cruelle partout sur notre terre.

– Gaza, la Cisjordanie et toute la Palestine forment une unité à part entière et celui qui décide qui gouvernera est notre peuple.

– L’avenir de Gaza est lié à l’avenir de Jérusalem (al-Qods) et de toute la Palestine.

Relance des négociations

Dans la soirée, la chaine de télévision israélienne Channel 12 a rapporté que le chef du Mossad David Barnea a été autorisé par le cabinet de guerre israélien à mener des tractations avec les médiateurs en vue d’une nouvelle transaction destinée à conclure un accord d’échange des détenus avec la résistance palestinienne. Il devra se rendre au cours de la semaine prochaine pour une réunion en Europe avec le Premier ministre qatari pour en discuter.

La Société Israélienne de Radiodiffusion a pour sa part révélé que le cabinet envisage de libérer deux genres de groupes de détenus parmi ceux qui purgent de longues condamnations.

