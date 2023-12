Le magazine américain Newsweek a estimé que « soutenir Israël pourrait coûter la réélection du président américain Joe Biden l’année prochaine, car il perd le soutien des jeunes en raison de sa politique envers Israël ».

Le magazine a rapporté les résultats d’un nouveau sondage d’opinion, réalisé par le journal américain The New York Times, en coopération avec le Siena College, qui montre qu’environ 75% d’un échantillon de jeunes électeurs, âgés de 18 à 29 ans, n’ont pas voté : » Je suis d’accord avec la façon dont Biden gére la guerre à Gaza ».

Le même pourcentage de jeunes interrogés estiment que « l’occupation israélienne n’en fait pas assez pour éviter des pertes civiles à Gaza , tandis que 44 % des personnes interrogées estiment « qu’ Israël doit mettre fin à son agression contre la bande de Gaza, même si le Hamas n’est pas vaincu car à leurs yeux il n’est pas impliqué dans des crimes de guerre « .

Le sondage, réalisé entre le 10 et le 14 décembre, a révélé que 47 % des jeunes sympathisent avec les Palestiniens, tandis que seulement 27 % d’entre eux sympathisent avec l’occupation israélienne.

Le sondage montre également que l’ancien président américain Donald Trump, candidat aux élections présidentielles de l’année prochaine, devance l’actuel président parmi les jeunes électeurs avec un pourcentage compris entre 43 et 49 %, et entre 44 et 46 % parmi les électeurs inscrits en général.

S’adressant à Newsweek, Thomas Gift, professeur agrégé de sciences politiques à la School of Public Policy de l’University College London, a affirmé que « Biden est confronté à une situation difficile ».

Gift a ajouté que « Biden n’a aucune victoire lorsqu’il s’agit d’Israël », notant que « ce dernier entend cela de tous les côtés : de la part des groupes pro-occupation, qui s’attendent à ce que la Maison Blanche apporte également un soutien total au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. comme de la part des partisans des Palestiniens ».

Selon lui, les jeunes électeurs, notamment les étudiants universitaires, constituent un segment influent des Américains, de plus en plus préoccupés par le soutien de la Maison Blanche aux dirigeants israéliens.

Il convient de noter que le journal américain Politico a évoqué précédemment le fossé grandissant entre les générations aux États-Unis en ce qui concerne Israël et la Palestine, expliquant que les jeunes électeurs » divergent fortement (dans leurs opinions) des personnes âgées du Parti démocrate , ce qui lui crée un défi. »

Selon le journal, la fracture générationnelle constitue un » problème pour le Parti démocrate « , qui s’appuie sur les jeunes électeurs comme bloc majeur de sa coalition.

Les stratèges du parti et les élus craignent que le soutien du Parti démocrate à « Israël », dirigé par l’actuel président Joe Biden, « coûte le parti aux urnes ».

Source: Médias