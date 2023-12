« Le monde d’aujourd’hui ne fait aucune distinction entre Israël, les États-Unis et la Grande-Bretagne », a souligné le Leader de la Révolution islamique, le samedi 23 décembre, faisant allusion au silence de marbre observé depuis plus de 77 jours par les États-Unis et certains pays européens, les mêmes qui se posent avec cynisme en défenseurs des droits de l’homme devant les crimes horribles commis par le régime infanticide israélien dans la bande assiégée de Gaza.

L’Ayatolllah Sayed Ali Khamenei a reçu en audience à Téhéran un groupe d’habitants des provinces de Kerman et du Khouzestan (sud de l’Iran), à l’approche de l’anniversaire de la mort en martyr du général de corps d’armée Qassem Soleimani, ex-commandant de la Force Qods, liée au Corps des gardiens de la Révolution islamique.

Le Leader de la Révolution islamique a réitéré que le Front du bien remporterait sans aucun doute la victoire et que le régime usurpateur sioniste serait « définitivement éradiqué ».

« Les États-Unis ont apposé éhontément leur veto à la résolution du Conseil de sécurité en faveur d’un cessez-le-feu [dans la bande de Gaza] », a rappelé l’Ayatollah Khemenei, ajoutant que cela a démasqué le vrai visage de l’Occident.

Nonobstant, la grande victoire du peuple palestinien réside dans le fait qu’il a réussi à discréditer l’Occident avec à sa tête les États-Unis, en raison de ses fausses allégations en matière des droits de l’homme.

L’Ayatollah Khamenei a décrit les événements de la bande de Gaza assiégée au cours des deux derniers mois et demi comme « un phénomène unique et extraordinaire dans l’histoire récente du monde islamique, comme nous n’en avons pas connu dans l’histoire récente et peut-être même au cours du siècle actuel ».

« Ce conflit est unique à deux égards. Du côté du régime sioniste, c’est unique car ce genre de brutalité; cette soif de sang et ce meurtre d’enfants, avec des bombes détruisant des bunkers et des hôpitaux, sont sans précédent. Du côté palestinien, la patience, la résistance face à la folie de l’ennemi est du jamais vu », a-t-il déclaré.

« Les habitants et les combattants de Gaza se tiennent comme un rocher, comme une montagne. C’est une chose importante. Sans eau, sans nourriture, sans médicament ni carburant, ils ont tenu bon et n’ont pas abandonné. »

« Israël avec tous ses équipements et toutes ses installations, reste impuissant face aux combattants palestiniens. L’échec du régime sioniste est aussi l’échec des États-Unis, et aujourd’hui personne au monde ne fait de distinction entre le régime sioniste, les États-Unis et l’Angleterre. », a assuré le numéro un iranien.

Source: Avec PressTV