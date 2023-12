Le journal israélien Haaretz a publié un article d’opinion de l’ancien général de l’armée israélienne Yitzhak Brick, dans lequel il affirme que « l’armée israélienne et certains analystes présentent une fausse image de l’assassinat de milliers de combattants du Hamas cachés dans les tunnels ».

Le général de réserve Brik a déclaré « qu’il était parvenu à la conclusion, sur la base des informations qu’il avait reçues des soldats et des officiers combattant dans la bande de Gaza, que la plupart des batailles ne se déroulent pas face à face, comme le prétendent le porte-parole militaire ou les analystes, et que la plupart des morts et des blessés ont été touchés à la suite de la tactique militaire du Hamas, dont les combattants sortent des ouvertures des tunnels pour affronter les soldats et les blindés israéliens, puis retournent dans les tunnels ».

L’article indique que « l’armée israélienne ne dispose pas de solutions rapides pour faire face à ce problème ». L’écrivain a affirmé que « de nombreux officiers combattant à Gaza lui ont avoué qu’il serait très difficile, voire impossible, d’empêcher le Hamas de se reconstruire, même après toutes les destructions que l’armée israélienne a infligées à ses bases ».

Selon Brik, « les hauts responsables de l’establishment sécuritaire et militaire veulent présenter la guerre comme une victoire majeure avant que le paysage ne devienne clair ».

Il a noté « qu’Israël coopère avec d’importantes chaînes de télévision pour obtenir une image de victoire », et a souligné que « cette guerre pourrait être la guerre la plus documentée au monde par des enregistrements vidéo ».

Brick a écrit « qu’il aurait été préférable que les objectifs militaires soient plus modestes, car la destruction du réseau de tunnels souterrains du Hamas pourrait prendre des années et coûterait de nombreux morts à l’État israélien, car les tunnels du Hamas sont reliés à la péninsule du Sinaï sous la ville de Rafah », selon l’écrivain.

L’auteur souligne que l’armée sera obligée de quitter les zones urbaines surpeuplées et de recourir à un mécanisme de « chirurgie militaire » à travers des incursions terrestres et des frappes aériennes précisément dirigées par les services de renseignement.

À la fin de son article, l’écrivain s’interroge sur la capacité des politiques et des hauts responsables de la sécurité à penser « des solutions originales » pour se créer une meilleure image que celle des » plus grands perdants ».

Source: Médias