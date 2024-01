Le président russe Vladimir Poutine a affirmé lundi 1er janvier que le ton des occidentaux a changé concernant la guerre en Ukraine et ils cherchent à lui mettre fin.

« L’Ukraine en elle-même n’est pas notre ennemi. Mais ceux qui veulent détruire l’État russe, ceux qui veulent, comme on dit, obtenir la défaite stratégique de la Russie sur le terrain sur le champ de bataille, et cela se produit principalement en Occident », a-t-il déclaré lors de sa rencontre avec des militaires russes à l’hôpital militaire Vishnevski.

Il a ajouté : « Ils veulent diviser la Russie en 5 parties et ils en parlent et l’écrivent ouvertement, et ce depuis des décennies », expliquant : « Ils soutiennent depuis longtemps le soi-disant régime de Kiev et tentent de résoudre leur problème avec l’aide des Ukrainiens, qui est la mission de combattre la Russie. »

Poutine a expliqué : « Le discours a commencé à changer en Occident et ils cherchent maintenant comment mettre fin au conflit. La Russie veut également mettre fin au conflit en Ukraine, mais selon nos conditions. »

Concernant l’attaque ukrainienne à Belgorod, qui a fait des victimes civiles, l numéro un russe a déclaré : « Ce qui s’est passé à Belgorod est une attaque terroriste contre des civils et nous pouvons réagir, mais la Russie ne frappe que des cibles militaires. »

Samedi dernier, le ministère russe de la Défense a déclaré que Kiev avait lancé une attaque aveugle contre la ville russe de Belgorod (sud-ouest de la Russie, à la frontière avec l’Ukraine), utilisant des bombes à fragmentation, tuant 14 personnes, dont deux enfants, et en blessant des dizaines d’autres.

Source: Médias