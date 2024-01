Les médias israéliens ont rapporté lundi que » l’Egypte avait refusé de participer à la coalition que les États-Unis cherchent à former en mer Rouge ».

La chaîne israélienne I24 a rapporté « qu’une délégation du ministère israélien des Affaires étrangères s’est rendue au Caire la semaine dernière pour discuter de la possibilité que l’Égypte rejoigne la coalition maritime dirigée par les États-Unis dans la mer Rouge ».

Elle a confirmé que l’Egypte « refusait de participer efficacement aux forces de la coalition ».

Il convient de noter que le « Bahreïn est le seul pays arabe à participer à la coalition dans la mer Rouge, baptisée Gardiens de la prospérité ».

Les médias israéliens avaient précédemment révélé les positions de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis concernant l’adhésion à la coalition dans la mer Rouge, et le commentateur des affaires arabes sur la chaîne israélienne Kan, Roi Kayes, a déclaré que » l’Arabie saoudite cherchait à un accord pour mettre fin à la guerre avec Sanaa, outre sa crainte de diriger le feu vers elle », et que « les Émirats arabes unis étudiaient la question de rejoindre la coalition maritime, si Washington décide de lancer une frappe très importante contre Sanaa ».

Le journal américain The New York Times a précédemment déclaré qu’ à la lumière du soutien américain à la guerre israélienne contre Gaza, il ne semble pas qu’aucun pays de la région veuille s’associer aux États-Unis dans une aventure militaire.

Source: Médias