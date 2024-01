Le communiqué de presse publié par le bureau des médias du gouvernement :

▫️Nous appelons nos frères égyptiens à ouvrir le terminal de Rafah et à accepter de transférer immédiatement et d’urgence 6 000 blessés vers l’étranger pour y être soignés

▫️ À la lumière de la réalité catastrophique dont souffrent le secteur de la santé et les hôpitaux de la bande de Gaza, en raison de l’occupation qui les a ciblés et qui a mis 30 hôpitaux complètement hors service, et à la lumière du nombre d’infections dépassant les 58 000, dont 6 000 infections (qui sauvent des vies) et près de 5 000 blessures graves ; Nous appelons nos frères égyptiens à ouvrir d’urgence le terminal de Rafah et à accepter de transférer immédiatement 6 000 blessés pour le traitement à l’étranger en raison de l’incapacité des hôpitaux de la bande de Gaza à soigner ce grand nombre de blessés graves et critiques.

▫️ Malheureusement, seuls 10 à 20 blessés sont autorisés à être transférés quotidiennement, et ce petit nombre exacerbe les souffrances des blessés, dont le nombre augmente par centaines chaque jour, en plus d’appeler l’Egypte à améliorer le mécanisme d’approbation du transfert et transfert des blessés pour qu’ils deviennent des centaines et des milliers au lieu d’approuver seulement quelques dizaines.

▫️ Nous appelons tous les pays du monde à intervenir immédiatement et d’urgence afin de sauver la vie des blessés dans la bande de Gaza. Chaque jour, de plus en plus de martyrs se multiplient en raison du manque de services de santé et médicaux adéquats pour tous ces chiffres.

▫️ Nous appelons la communauté internationale et les États-Unis d’Amérique à faire pression sur l’occupation « israélienne » pour mettre fin à la guerre génocidaire menée par l’armée d’occupation contre notre peuple palestinien sans défense.

▫️ Nous appelons chacun à assumer sa responsabilité morale et humanitaire face aux souffrances des civils, des enfants et des femmes de la bande de Gaza, alors qu’ils sont massacrés de veine en veine pendant que le monde regarde cette tragédie.

Source : Axe de la Résistance sur Telegram