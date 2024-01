Discurso do Secretário Geral do Hezbollah, Sayed Hasan Nasrallah, na cerimônia memorial que marca a relembrança da morte do um membro do jihad e resistência, o Assistente Executivo Haj Mohamad Yaghi, na sexta feira 05 de janeiro de 2024

No seu segundo discurso esta semana, para prestar homenagem a um dos seus companheiros de caminho e de luta, Haj Mohamad Yaghi, falecido na semana passada, o Secretário-Geral do Hezbollah quis destacar “As bênçãos e oportunidades” que as várias forças do Eixo da Resistência colheu graças ao seu apoio aos palestinianos e a resistência na Faixa de Gaza.

Depois de apresentar os números das operações dirigidas pela Resistência Islâmica do Hezbollah, a partir do Sul do Líbano, contraposições fronteiriças israelitas: « 670 operações em três meses, contra 48 posições fronteiriças atacadas diversas vezes, além de atingir 17 colônias e combater 494 pontos militares », lançando dúvidas sobre os números divulgados pelos israelenses sobre os seus soldados mortos e feridos na frente norte. Nasrallah observa que os números do governo diferem daqueles fornecidos pelas organizações médicas israelenses.

Segundo ele, citando os censos de oito hospitais israelenses, nada menos que 2000 soldados israelenses foram mortos ou feridos na frente norte.

Para aqueles no Líbano que questionam a utilidade da participação do Hezbollah nesta batalha a partir do Sul, sua Eminência listou as oportunidades que oferece ao Líbano e aos libaneses neste sentido, citando, no início, o da libertação dos territórios libaneses ocupados por Israel, a partir da “Linha B1 que passa pela parte libanesa da aldeia al-Ghajar, pelas colinas de Kafarchouba e pelas aldeias de Chebaa”.

Anteriormente tinha sublinhado a importância de abrir a frente libanesa para aliviar a pressão da ofensiva terrestre israelita no território da Faixa de Gaza. Citando em apoio que as brigadas israelitas investidas no solo de Gaza estão a cometer cada vez mais erros que ceifam a vida dos seus soldados ou cativos israelitas, devido ao seu excesso e à incapacidade de os substituir.

Nasrallah também mencionou que no passado as faixas de segurança nas fronteiras foram estabelecidas em solo libanês, enquanto agora, e por causa de pressão exercida pelos colonos israelenses deslocados e que foram forçados a deixar o norte da Palestina ocupada, o estabelecimento dessa faixa de segurança seria em solo palestino, e isso é uma novidade.

Sayed Nasrallah zombou das últimas declarações do Primeiro-Ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Em resposta a uma pergunta durante uma conferência de imprensa sobre a possibilidade de o Hezbollah ainda estar dissuadido, Netanyahu respondeu dando o exemplo da tenda que foi erguida em julho de 2023 pelo Hezbollah e que suscitou protestos israelitas.

“Ele está falando comigo sobre uma tenda! Mas conte-me sobre os 48 quarteis militares destruídas, as 11 locais de retaguarda alvejadas, as 17 colónias atacadas e os 50 pontos fronteiriços alvejados”, respondeu ele zombeteiramente.

No que diz respeito ao Iraque, o líder do Hezbollah informou sobre cerca de uma centena de operações levadas a cabo pela Resistência Islâmica neste país contra bases americanas. Segundo ele, a sua particularidade reside no fato de “atingirem, e pela primeira vez, as bases americanas no Iraque, sabendo que as da Síria já tinham sofrido ataques anteriormente”.

Segundo ele, “A participação da resistência iraquiana em apoio à Faixa de Gaza deveria oferecer a oportunidade de continuar os ataques para desalojar as forças americanas do Iraque que estão associadas a todos os massacres cometidos”.

“A sua retirada do Iraque será seguida diretamente pela sua retirada da Síria”, confirmou.

Em relação aos iemenitas, cuja coragem e bravura elogiou nas suas intervenções no Mar Vermelho para apoiar a Faixa de Gaza, Nasrallah acredita que Deus honrou o seu povo “Cuja história testemunha as derrotas que infligiu aos colonizadores”.

“O governo de Ansarullah faz agora parte da equação global”, disse, ironizando a coligação marítima que os Estados Unidos formaram e da qual se destacaram vários Estados.

“Procuravam estados com alguns milhares de habitantes para dar corpo a esta coligação”, brincou também.

No final do seu discurso, depois de saudar a perseverança e a resistência heroica do povo palestino na Faixa de Gaza, Sayed Nasrallah abordou o ambiente da resistência no Líbano e os habitantes do Sul do Líbano que estão a fazer sacrifícios relevantes neste confronto.

“Se não fosse pelas medidas de segurança, eu realmente gostaria de visitá-los pessoalmente e beijar sua testa e suas mãos”, disse ele, dirigindo-se às famílias dos mártires libaneses.

“Vocês são o orgulho da Umma”, disse também aos habitantes do Sul que “Escolheram ficar em casa ao mudar-se” e fizeram os sacrifícios devidos a esta batalha. Acima de tudo, lembrando-lhes “Se os israelitas ganharem a guerra na faixa de gaza, a guerra continuará contra a região Sul libanesa porque “Vocês os humilharam”.

PRINCIPAIS IDEIAS DO DISCURSO

Condolências ao Irã e ao Iraque

No início do seu discurso, o Secretário-Geral do Hezbollah prestou homenagem aos mártires do duplo ataque terrorista perpetrado na cidade de Kerman, no dia da comemoração do martírio do General Qassem Soleimani, e enviou as suas condolências à República Islâmica do Irã.

Ele também se dirigiu aos “Nossos irmãos no Iraque, à autoridade religiosa iraquiana, às Forças de Mobilização Popular (Hachd al-Shaabi) e ao povo iraquiano, pelo martírio de um líder militar da força Noujaba, Hajj Abou Taqwa, morto em ataque americano direto ao carro dele.

A história de um companheiro de caminho de lutas… e de uma época marcada

Nasrallah, concentrou neste discurso, sobre seu relacionamento com um de seus companheiros de viagem e de luta, Haj Mohamad Yaghi, que morreu na semana passada, apresentando testemunhos inéditos sobre uma época do século passado e as condições para a fundação do Hezbollah e da Resistência Islâmica.

“Testificamos que você, querido falecido Hajj, obedeceu a Deus, o Seu Mensageiro e aqueles que têm fé. Renovo as minhas condolências a todos vocês, pela honrosa presença do nosso povo no Bekaa, pelos filhos e povo da resistência e, especialmente, pela honrosa família do falecido”.

O Sayed acrescentou: “Desde aquela época, nós o conhecemos sob o pseudônimo de Abu Salim. Meu testemunho sobre ele é um testemunho concreto. Conheço-o desde que éramos jovens, em 1978, e desde as primeiras horas que nos conhecemos se estabeleceu uma relação de fraternidade, uma relação de amizade e de carinho. Nasceram fortes laços e uma confiança total entre nós. Desde o início da sua juventude foi um mujahid, um ativista, um militar e um revolucionário. A nossa ligação começou quando entrei para o seminário religioso de Baalbek, como é chamado, com a coordenação entre Sayed Abbas al-Moussawi, diretor da escola religiosa, e nosso querido irmão, Sayed Abou Hisham, que foi o principal responsável pela organização do movimento Amal no Bekaa naquela época. Tínhamos empreendido um trabalho de coordenação para a pregação nas cidades. Nós nos conhecemos no primeiro grupo. Hajj Abou Salim e eu costumávamos ir às cidades à noite no mesmo carro. Fomos de cidade em cidade. Coube a ele fazer a análise política da situação e cabia a mim apresentar a conferência religiosa e cultural.”

Nasrallah acrescentou: “Surgiu uma relação estreita entre ele e o mártir Sayed Abbas al-Moussawi. Do seu relacionamento espiritual com o Imam Sayed Moussa Al-Sadr (fundador do movimento Amal, nota do editor) nasceu um relacionamento com o Imam Sayed Mohammad Baqer al-Sadr (grande estudioso iraquiano). Quando o Imam foi martirizado, o peregrino ficou muito emocionado e chorou muito. Durante anos, ele cantarolou durante as sessões internas este poema imortal: “Baqer al-Sadr, a paz esteja conosco…”

Sayed Nasrallah sublinhou que Haj Mohamad Yaghi « Interagiu fortemente com a Revolução Islâmica no Irã », acrescentando: « Este caminho percorrido por Hajj Abu Salim e por cada irmão, só poderia levar-nos do Imam Moussa al-Sadr, passando por Sayed Abbas al -Moussawi, então o martirizado Imam Sayed Muhammad Baqer al-Sadr, só pode levar decisivamente ao Imam Khomeini.

Ele continuou: “Depois de 1982, Abu Salim juntou-se ao Hezbollah. O nosso destino era estarmos juntos e continuarmos juntos, lado a lado, depois do martírio de Sayed Abbas al-Moussawi, quando me foi confiada a nova missão (de secretário-geral do Hezbollah, nota do editor), Abou Salim estava à frente do Conselho Executivo do partido. Depois de anos, Yaghi voltou ao Bekaa como chefe da região. Outras vezes, atuou como deputado do Hezbollah na Câmara dos Deputados. Ele sempre foi de grande ajuda e apoio e sempre esteve presente para executar as tarefas sem qualquer hesitação em qualquer lugar”.

Nasrallah acrescentou: “Nós o conhecíamos como o irmão mais velho, o amigo, o parceiro, o verdadeiro, o leal, o sincero, o trabalhador, o abnegado, o orador franco, o fator, o sócio, aquele que assume suas responsabilidades, carrega o seu sangue nas mãos em todos os caminhos, aquele que é humilde, próximo das pessoas e ao seu serviço. Seu apego ao Imam Khomeini e seu amor por ele não tem precedentes, e é o mesmo para o Imam Khamenei. Mas seu maior amor, ele reservou para o Imam Al-Mahdi (que Deus o abençoe e lhe conceda paz) cuja Parusia ele esperava dia e noite. Suas mais belas palavras, ele as concedeu ao Imam Al-Mahdi (que Deus o abençoe e lhe dê paz) e sua parusia e seus sinais precursores… Todo esse amor, essa paixão e esse insight produziram nele essa constância, essa firmeza no caminho e nesta sagacidade”.

No final do seu discurso sobre a biografia do Haj falecido, Sayed Nasrallah declarou: “Durante a Guerra de Julho (2006, nota do editor), ele foi nosso gerente na região de Bekaa. Foi também quando os habitantes Bekaa sofreram com os takfiristas na Síria e em toda a cordilheira oriental. Ele passou a maior parte de sua vida e de sua juventude abençoada servindo ao povo do Bekaa, que este povo merece toda esta lealdade da parte dele, porque nunca foi mesquinho com as suas vidas, nem com o seu sangue, nem com o seu dinheiro, nem com os outros sacrifícios feitos. Hoje vemos todos os dias nas cidades e entre as tribos dos Bekaa como eles participam nas cerimónias fúnebres dos mártires, o que ilustra que permanecem sempre empenhados em prosseguir o caminho da dignidade e da liberdade, quaisquer que sejam os sacrifícios.

A frente sul do Líbano, a frente oprimida

Na segunda parte do seu discurso, Sayed Nasrallah falou longamente sobre o confronto que ocorre na frente sul do Líbano contra a ocupação israelita. Ele chamou isso de “Frente oprimida na mídia” e explicou os motivos.

“Ao longo de uma distância fronteiriça de mais de 100 quilómetros e durante mais de 90 dias, todas as posições fronteiriças inimigas e um grande número de posições de retaguarda e colonatos foram alvo de ataques em resposta aos ataques sionistas contra civis. A resistência realizou mais de 670 operações nos últimos três meses, e em alguns dias esse número chegou a 23 operações por dia”.

Os pontos de fronteira alvejados foram em número de 48, além de 11 locais de retaguarda, bem como as zonas de fronteira onde os soldados inimigos se refugiaram, quase 50 pontos que foram alvejados mais de uma vez e o número de assentamentos alvejados foi de 17. Entre os resultados marcantes deste confronto, que já dura três meses, é o grande número das mortes e dos feridos entre soldados e oficiais inimigos.

As operações foram muito cansativas para o inimigo e, desde o início da batalha na nossa frente sul, o israelense praticou o silêncio mediático. Ele não reconhece os seus mortos e feridos, embora a resistência tenha fornecido cerca de 90 vídeos de tanques e veículos destruídos, de uma tenda ou de uma casa onde estavam soldados escondidos e cujo telhado caiu sobre eles. Hoje, algumas Fontes do Ministério da Guerra, revela que o número de soldados deficientes poderia ter atingido 12.000 soldados desde 7 de outubro.

Não houve um único local fronteiriço que não tenha sido alvo dos nossos ataques múltiplos. Equipamentos técnicos e de inteligência foram direcionados a todos os locais inimigos. Nossos soldados são atiradores experientes que introduzem o míssil teleguiado pela janela da van inimiga”.

Em resposta àqueles que argumentam que estamos apenas bombardeando os postos, Nasrallah disse: “Ou não sabem, ou não têm instrução. Eu explico que estamos atacando os equipamentos de vigília nestes postes e, que valem centenas de milhões de dólares, onde as câmeras de segurança captam informações sobre uma grande parte do Líbano e não apenas no sul do Líbano”.

O exército israelita esconde os seus soldados e as suas perdas

Continuando o discurso: “Na segunda fase, os soldados inimigos fugiram para os assentamentos evacuados ou para os arredores das suas posições militares, com medo de que os grupos de resistência os invadissem, pois tinham prometido regressar à Galileia. Temos informações, imagens e filmes sobre posições e concentrações inimigas. Um grande número de tanques e veículos inimigos foram destruídos. E hoje os oficiais e soldados estão escondidos. O inimigo tentou substituir as suas perdas técnicas por drones e aviões de reconhecimento, e exerceu estrito silêncio mediático em relação aos seus mortos e feridos. Especialistas da entidade inimiga afirmam que o número real de mortos é três vezes superior ao anunciado pela ocupação exército. As estatísticas, segundo fontes do Ministério da Saúde de Israel, mostram até agora mais de 2.000 vítimas no território. No dia seguinte, uma organização declarou que os que ficarão com sequelas para o resto da vida passou de 3.000. Hoje, um jornal israelita falou de 12 mil pessoas com deficiências de guerra. As nossas mídias internas tentaram através de relatórios do Ministério da Saúde do inimigo e de apenas oito hospitais de concluir que há 2.000 feridos na frente norte e os seus porta-vozes dizem que muitos deles estão em estado muito grave.

E para responder aos que duvidam da utilidade das operações: “Se soubessem a extensão das perdas humanas e dos veículos do inimigo, não se teriam permitido duvidar da eficácia dos combates na frente norte. Compreendemos que o inimigo esconde as suas perdas e os seus mutilados na nossa frente, porque isso faz parte da guerra psicológica, para não se deixar envergonhar pelo ambiente interno, por isso reduz os números das suas perdas. Na verdade, o que está acontecendo é uma verdadeira humilhação para a entidade e a situação na fronteira sul foi descrito por um dos ex-ministros da guerra de Israel como uma humilhação.

A faixa de segurança, no Norte, pela primeira vez

Sua Eminência concentrou-se então num dos resultados dos combates na frente Sul, levantando uma questão sem precedentes sobre as pessoas deslocadas das colónias do norte.

“Sabendo que durante a fase anterior não visamos alvos civis, embora consideremos todos eles como colonos. Visamos apenas alvos militares, oficiais e soldados, e quando atingimos casas, foi em resposta ao ataque aos nossos civis”.

“Mas inúmeros civis deixaram suas casas. Primeiro falaram que foram 30 mil deslocados, depois 40 mil. Recentemente Netanyahu falou em 100 mil e um oficial disse que 300 mil estavam deslocados. Isto constitui uma pressão sobre a vida económica, psicológica e de segurança”.

“Ao longo das guerras, nós libaneses deslocamos das nossas regiões. Desta vez, são eles que estão sendo deslocados. Os números dos israelitas deslocados mudam de uma referência para outra, o que indica uma pressão psicológica, política e de segurança sobre o governo inimigo, aumentando o estado de ansiedade que reina na frente norte”.

“Aos que perguntaram sobre os benefícios da abertura da frente norte, Sayed Nasrallah disse: « Responderei à pergunta daqueles que questionaram a utilidade de abrir esta frente e se valeu a pena a dor de ter tantos mártires e destruição causada a nosso povo no sul. Esta questão pode ser legítima e devemos respondê-las como sempre fizemos”.

“Desde o primeiro dia que dissemos que o objetivo desta frente é pressionar o governo israelita e desgastar o inimigo, a fim de acabar a agressão contra Gaza. O segundo objetivo era aliviar a pressão sobre a resistência em Gaza, no campo de batalha. Será que estes dois objetivos foram realmente alcançados através da frente libanesa? A resposta é positiva e foi muito efetiva, pois, quando o inimigo, por temer que os acontecimentos na frente o levem a lançar-se numa guerra global, foi forçado a mobilizar 100.000 soldados para a região norte. E hoje, divisões e brigadas inteiras estão investidas nas nossas fronteiras, portanto, foram impedidas de ir para Gaza”.

“O mesmo está acontecendo na frente norte, o número de mortos e feridos, a destruição de seus veículos e as perdas dos deslocados, isso não pressiona o governo inimigo? Alguns libaneses são ignorantes ou sem instrução e não leram história. Em 1948, os israelenses atacaram casas e realizaram massacres. Estabeleceram a primeira faixa de segurança dentro do território libanês. Leia a história. Parece que eles nem estudaram na escola. Foram sempre as pessoas do sul que foram deslocadas. A faixa de segurança sempre foi estabelecida em solo libanês. Agora já o estabeleceram dentro da entidade, no Norte, a 3 km de profundidade e em algumas áreas a 7 km de profundidade”.

Nasrallah terminou esta parte dirigindo-se aos colonos israelitas: “Digo aos colonos que exigem uma solução com o Hezbollah, que a guerra é uma má escolha para vocês e para o seu governo, pois, especificamente vocês quem paga o preço de qualquer má escolha. A única solução é que os colonos do norte recorrerem ao seu governo para pedir-lhes que acabem com a agressão contra Gaza. Qualquer outra opção só levará a mais deslocações e a preços elevados para os colonos do Norte.”

Hezbollah dissuadido? Netanyahu fala sobre uma tenda

Sayed Nasrallah comentou as observações do Primeiro-Ministro israelense Benjamin Netanyahu durante uma coletiva de imprensa durante a qual foi questionado se o Hezbollah estava sendo dissuadido na fronteira e ao qual ele respondeu « Onde está a tenda? » que o Hezbollah ergueu além da linha azul no verão passado, e isso provocou protestos israelitas.

“Ele me conta sobre uma tenda! Deixe-o contar-me sobre os 48 locais fronteiriços destruídos, 11 locais de retaguarda alvos, 17 colónias atacadas e cerca de 50 locais fronteiriços alvos. E os seus soldados escondidos como ratos. Uma resistência que realiza tantas operações diárias desta magnitude é uma resistência dissuadida? A tenda é coisa do passado. Hoje há uma verdadeira guerra na fronteira.

Participar na Guerra de Gaza, uma oportunidade para o Líbano

Desde 1948, a resistência não faz o que vem acontecendo há três meses na fronteira Sul do Líbano. No passado, uma única operação como a que está a ser levada a cabo hoje na fronteira teria provocado os israelitas a virem bombardear edifícios no coração de Beirute. Hoje, os israelitas estão a consolidar as equações de dissuasão que a resistência estabeleceu há muitos anos, e isso abre uma oportunidade para o Líbano poder, após a cessação da agressão contra Gaza, libertar o resto do seu território, desde a zona B1 até à zona parte libanesa da aldeia al-Ghajar, das colinas de Kafarchouba e das fazendas de Chebaa e de cada centímetro quadrado do nosso território. Estamos diante de uma oportunidade real de estabelecer uma equação que impeça o inimigo de penetrar na soberania do nosso país, e é uma oportunidade que esta frente abriu. Apesar disso, confirmo que discussões, negociações ou diálogos não conduzirão a quaisquer resultados até que a agressão contra Gaza cesse”.

O ataque ao Sheikh al-Arouri não ficará sem resposta

Falando sobre o recente ataque sionista aos subúrbios do sul de Beirute e o assassinato do mártir Sheikh Saleh Al-Arouri, o vice do Hamas, Nasrallah disse: « O ataque ocorreu nos subúrbios do sul de Beirute, e não podemos aceitar esta violação importante e perigosa que é o assassinato do Xeque Saleh, o amigo, o amado e querido, com quem compartilhei um alto grau de amizade, amor e compreensão. Digo-vos definitivamente que este ataque não ficará sem resposta e impune. Não usaremos uma expressão no sentido apropriado sobre lugar e tempo, e é o terreno que irá responder. Esta resposta virá inevitavelmente, e não podemos ficar calados diante de uma violação desta gravidade, porque significa que todo o Líbano, cidades e personalidades estarão expostas. A escala dos danos resultantes de permanecer em silêncio sobre esta violação é maior do que todos os riscos que possam surgir da resposta a esta decisão no terreno.

A oportunidade para o Iraque: Retirar as forças americanas

Sayed Nasrallah sublinhou também que hoje os EUA e a NATO enfrentam uma grande derrota estratégica na Ucrânia e, portanto, não querem expandir a guerra na região pois têm outras prioridades. Segundo ele, a participação da resistência iraquiana em apoio à Faixa de Gaza apresenta a este país a oportunidade de retirar as forças americanas do seu território.

“Os americanos atacaram a resistência das Forças de Mobilização Popular (Hachd al-Chaabi, nota do editor) em diversas ocasiões e mataram mujahideen em Jourf al-Sakhar, Kirkuk e ontem em Bagdá. O líder mártir, Hajj Moushtaq, recebeu o nome daquele que ansiava por conhecer seu Senhor Allah e seu Mestre, Aba Abdullah (que a paz esteja com ele), e Hajj Abu Taqwa foi uma das melhores pessoas que estiveram ao lado do líder, Abu Mahdi Al-Muhandes. Uma das bênçãos da Resistência Islâmica no Iraque ao abrir a sua frente de apoio a Gaza é que o Iraque enfrenta uma oportunidade histórica para se livrar da ocupação americana, da mentira, da falsidade e do engano americanos”.

“Hoje, o governo no Iraque, a Câmara dos Representantes e o povo iraquiano têm uma oportunidade histórica para a partida destes ocupantes criminosos e assassinos que derramaram o sangue de civis iraquianos, sírios e libaneses, e que são parceiros totalmente à parte em todos os crimes cometidos hoje em Gaza, na Palestina e no Líbano”.

“Está documentado que o atual governo iraquiano, liderado por Muhammad Shia al-Soudani, tomou uma posição corajosa em relação à Operação Al-Aqsa no mundo árabe, com excepção do Iémen. Este governo está qualificado, se Deus quiser, para vingar este sangue puro que foi derramado na terra do Iraque e para lhes dizer (às forças americanas, nota do editor) que devem partir e que o Iraque não precisa de americanos para combater o Isis (partido Islâmico)”.

“São os americanos que patrocinam o Isis no Irã e depois dizem que não tivemos nada a ver com o ataque em Kerman, que foi de autoria deles. Quem está hoje a ativar o Isis na Síria? Procure por forças americanas que está tirando eles das prisões na Síria. A oportunidade apresenta-se para as forças americanas deixarem o Iraque. Serão seguidos pelas forças americanas a leste do Eufrates, e essa coisa é uma das bênçãos nacionais da solidariedade com Gaza”.

Iémen é cada vez mais homenageado

Sayed Nasrallah destacou que: “Alguns regimes e meios de comunicação árabes, para encobrir o seu fracasso, humilhação e silêncio, recorreram à frente da resistência para denegrir as suas ações quando as forças iemenitas bombardearam Eilat (o porto israelita). Acusaram-nos de quererem melhorar a sua imagem no mundo árabe. Ansarullah, Sayed Abdel-Malik al-Houthi e o governo de Sanaa queriam acima de tudo melhorar a sua imagem apenas diante de Deus. E hoje, quando o Iémen deu um passo ainda mais avançado no Mar Vermelho, as pessoas permaneceram em silêncio e até pareceram surpreendidas”.

“Assumir o jihad sempre traz glória e abster-se da jihad traz humilhação. Há pessoas que são fundamentalmente inadequadas para ocupar a posição de combate ao inimigo da nação e o seu nível psicológico e espiritual é muito inferior”.

“A posição iemenita fez com que muitos segmentos reconsiderassem a sua posição interna em relação a Ansarullah, e as máscaras caíram na guerra que foi imposta aos iemenitas durante anos. Foi uma guerra americana liderada por regimes árabes. Hoje, o Iémen está firmemente ancorado nas equações regionais e internacionais perante as quais o mundo está num só pé. Revelou a verdadeira face dos israelenses e dos americanos. Onde está a Força Aérea Israelense no Iêmen hoje? este é o impedimento iemenita!”

“Hoje, o povo iemenita manifestou-se e enviou uma mensagem que deve ser compreendida por Biden, Blinken, pelo Secretário da Defesa dos EUA, na verdade por toda a administração dos EUA e por todos aqueles que ameaçam o Iémen. A mensagem do Iémen hoje é uma mensagem para os Estados Unidos de que não estamos a enfrentar um governo, um estado ou um exército chamado Ansarullah, mas estamos a enfrentar dezenas de milhões de iemenitas, todos os quais a História testemunha as derrotas infligidas aos ocupantes. E é isso que Biden e o seu governo devem compreender ao decidir o que fazer. Os Iemenitas não vão parar nem hesitar… Hoje, o Iémen está a tornar-se cada vez mais orgulhoso no mundo árabe e islâmico e aos olhos dos seus amigos e inimigos”.

Mandando saudações para as famílias dos mártires

No final do seu discurso, Sayed Nasrallah dirigiu-se às famílias dos mártires no Líbano, dizendo: “Nós valorizamos-vos e estamos orgulhosos de vós. Escuto suas palavras ditas nas telas e transmitidas durante os funerais de seus filhos e entes queridos, além das suas falas frente dos nossos irmãos que vêm visitá-los… É isso que esperamos das famílias dos mártires e deste ambiente que carrega esta cultura husseinita (Que fundamenta do Imam Hussein). Pessoalmente, se não fossem as restrições de segurança que foram intensificadas, eu teria gostado, desejado ir às vossas casas e às vossas famílias beijar-vos a testa e as vossas mãos. Como disse o Imam, vocês são o orgulho desta nação”.

Acrescentou, dirigindo-se aos habitantes do Sul do Líbano: “Para aqueles que permaneceram nas suas aldeias e para aqueles que decidiram mudar-se, para este ambiente que paga o preço direto na sua vida cotidiana com os seus filhos e os seus mártires, é um ambiente paciente, fiel ambiente firme e responsável. E é um ambiente visionário que está consciente e compreende as dimensões desta batalha”.

Se o inimigo israelita estava destinado a derrotar a resistência em Gaza, depois de Gaza seria a vez do Sul do Líbano. Este inimigo virá quebrar a sua vontade porque o povo do Sul o humilhou. Esta batalha começou hoje para o bem da Palestina, mas é também para o bem de cada grão de areia no Sul do Líbano, especialmente no Sul de Litani.

Esta é a batalha pela Palestina e a batalha pelo Líbano

Muitas famílias não precisaram alugar casas porque algumas famílias se juntaram a elas. Sim, o nosso ambiente deve permanecer unido nesta batalha, psicológica, financeira e em termos de subsistência. Esta é a batalha pelo Sul do Líbano, que é a batalha de Gaza e da Palestina.

Sayed Nasrallah encerrou o seu discurso dirigindo-se aos combatentes da Resistência Islâmica: “Para os combatentes corajosos que amam o martírio. Recebo relatórios da frente sobre os incidentes e as condições espirituais dos combatentes (em qualquer caso, serão publicados um dia) que expressam a extensão da sua paixão e do seu amor, para ir ao encontro de Deus, a extensão da sua honestidade e da sua sinceridade, e a sua disponibilidade para se sacrificarem e dar tudo pela sua religião, pelo seu país, pelo seu povo, por este mundo e para o além… Essas pessoas estão lutando hoje na região fronteiriça, no frio congelante, na neve, sob a chuva e as nuvens, sob as granadas e os ataques. Eles avançam e respondem aos ataques israelenses contra civis, e são eles que responderão aos ataques contra civis nos subúrbios, se Deus quiser.

Para estes combatentes, que vieram de todas as regiões do Líbano, todas as minhas saudações e minhas orações pela vitória e minhas invocações para que Deus abençoe todos os seus ataques e que Ele lhes permita alcançar, com suas mãos, seus punhos, seu hálito puro e seu sangue, esta vitória que todos ansiamos e que Ele lhes conceda sucesso em alcançar, em nome do seu sangue, das suas noites sem dormir e dos seus dias exaustivos, esta vitória para o Líbano, a Palestina e toda a Umma”.

FIM

Fonte: Al Manar

Source: Al-Manar