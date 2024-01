La Résistance islamique bras armé du Hezbollah a annoncé le martyre « sur la voie d’al-Qods » du moudjahid commandant Wissam Hassan al-Tawil qui est originaire de la localité sud-libanaise de Kherbet Selem.

Selon le correspondant d’al-Manar, le martyr connu sous le nom de guerre haj Jawad a été visé par un drone qui a bombardé la voiture qu’il conduisait sur une route dans sa localité natale.

C’est un résistant depuis sa jeunesse, a-t-il précisé.

Depuis Kherbet Selem, il a interrogé un religieux de cette localité, Hicham Cherri qui le connaissait bien et qui a révélé les derniers voeux du martyr :

« Il a toujours aspiré au martyre. Il avait un amour pour le martyre. Je sais qu’il doit être aujourd’hui heureux d’avoir atteint son souhait… Il va rencontrer les Imams et les martyrs qui l’ont précédé à l’instar de Sayed Abbas (al-Moussawi, ex-secrétaire général du Hezbollah tombé en martyr dans un raid israélien en 1992) … Je voudrais dire deux mots à l’Israélien, à l’ennemi israélien arrogant, l’assassinat d’une personne comme haj Wissam ce n’est pas une douleur pour nous mais une bonne nouvelle. Lorsqu’un commandant tombe en martyr, nous savons que c’est la porte pour la Satisfaction de Dieu et le prélude de la victoire. La Résistance a toujours été ainsi. Lorsque l’un de nous s’élève vers Allah en martyr, Allah nous ouvre les portes de Sa Miséricorde que nous n’aurions jamais pu imaginer. Ce martyre est une annonce. Nous sommes heureux pour lui. Et je suis en même temps optimiste que grâce à son sang, Allah nous accordera la victoire. »

Une série de photos de ce commandant martyr ont été rendues publiques, avec le secrétaire général du Hezbollah sayed Hassan Nasrallah, avec l’ex-commandant de la force al-Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique le martyr Qassem Soleimani, avec l’ex-commandant jihadique du Hezbollah, le martyr haj Imad Moughniyeh, avec un autre commandant de la résistance le martyr haj Moustafa Badreddine et autres.

Source: Al-Manar