L’Iran a lancé, ce lundi matin, quatre barrages de missiles consécutifs sur Israël. Des sirènes d’alerte ont retenti dans le nord, le centre et le sud du pays après ces tirs.

Il s’agit de la 21ème vague d’attaques de missiles et de drones des forces armées iraniennes contre les territoires occupés.

Le département des relations publiques du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a annoncé que « cette vague a visé des cibles militaires et des centres de soutien militaire du nord au sud des territoires occupés, en particulier Haïfa et Tel-Aviv ».

Et d’ajouter : « La 21ème vague a été menée par des opérations combinées de missiles et de drones utilisant des missiles à propergol solide et liquide, ainsi que des tactiques spéciales pour pénétrer les couches du bouclier antiaérien de l’entité sioniste ».

Et de le CGRI de préciser: « Nous avons utilisé pour la première fois le missile balistique multi-ogives Khaybar lors de la récente vague de bombardements ».

Côté israélien, les médias israéliens ont rapporté qu’un site stratégique dans le sud a été touché, sans fournir plus de précisions. Les autorités d’occupation imposent une censure stricte sur les dommages dus aux tirs de missiles iraniens.

Dans ce contexte, la compagnie d’électricité israélienne a fait état des dommages dans une installation stratégique dans le sud et une panne de courant.

Le ministre israélien de l’Énergie, Eli Cohen, a déclaré qu’« environ 8 000 foyers ont été privés d’électricité » suite à la frappe contre Ashdod.

En l’espace d’une quarantaine de minutes, le commandement du front intérieur israélien a détecté 4 vagues de missiles lancés depuis l’Iran, dont chacune entre 10 et 15, selon les médias israéliens.

Ces missiles ont visé des cibles le nord de l’entité sioniste, Tel-Aviv, Ashkelon et Ashkelon, ainsi que les colonies de l’enveloppe de Gaza.

Une vidéo filmé par des colons montrent un hélicoptère de l’armée israélienne atterrissant sur l’hôpital militaire Ichiliov à Tel Aviv.

Une photo de la ministre israélienne Idit Silman fuyant vers un abri, accompagnée des forces de sécurité, est devenue virale.

La ministre israélienne Idit Silman fuyant vers un abrI.

Tandis que des colons se sont cachés dans un tunnel après la chute des missiles.

Le correspondant de la radio de l’armée israélienne a indiqué que les Iraniens ont lancé plusieurs vagues d’attaques sur de vastes zones.

Période d’alerte la plus longue depuis le début de la guerre

Par la suite, les sirènes d’alerte aérienne ont retenti en continu dans toute la Galilée, ainsi que sur le plateau du Golan occupé au nord. Elles ont également retenti à AlQods, dans les colonies de Cisjordanie et de Tel-Aviv, ainsi qu’à Ashdod et Ashkelon, jusqu’à l’enveloppe la bande de Gaza.

Il s’agit de la plus longue période d’alerte depuis le début de la guerre contre l’Iran, selon la radio militaire israélienne.

La Douzième chaîne israélienne a cité des colons signalant des dysfonctionnements et des problèmes avec l’application d’alerte du Commandement du Front Intérieur, de sorte que « les avertissements n’arrivent pas toujours avant les tirs », et leur a conseillé de « suivre l’évolution de la situation par le biais des médias ».

Un accident de la circulation a été après le déclenchement des sirènes d’alerte dans les territoires occupés.

Les vols suspendus à l’aéroport Ben Gourion

Les médias israéliens ont en outre rapporté qu’un avion israélien avait changé de cap avant d’atterrir à l’aéroport Ben Gourion après des tirs de missiles sur l’entité israélienne.

La Douzième chaîne a indiqué que l’avion israélien « a continué à survoler la mer pendant 40 minutes, sans s’attendre à atterrir maintenant » en raison du barrage de missiles iraniens.

5 avions cloués au sol à l’aéroport Ben Gourion en raison de missiles iraniens, a indiqué Flyradar.

Un avion d’Israel Airlines, arrivé aujourd’hui de New York et qui devait atterrir à Tel-Aviv pour évacuer des colons, a été contraint de faire demi-tour quelques minutes avant d’entrer dans les territoires occupés en raison du début de l’attaque de missiles iraniens.

Selon les médias israéliens, l’Iran a lancé environ 500 missiles et plus de 1 000 drones vers ‘Israël’ depuis le début de la guerre le 13 juin.