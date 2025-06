L’ancien président russe et vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, a affirmé qu’à la suite des attaques américaines contre les installations nucléaires iraniennes, « plusieurs pays » étaient prêts à lui fournir des ogives nucléaires.

Dans une publication sur le réseau X, Medvedev a affirmé que les attaques menées par les forces américaines sur Ispahan, Natanz et Fordo ont produit un « résultat inverse » de celui visé par le président américain Donald Trump.

Sur sa chaine Telegram, Medvedev a répondu à la question « Qu’ont accompli les Américains avec leurs frappes nocturnes sur trois sites nucléaires en Iran ? »

Les infrastructures essentielles du cycle du combustible nucléaire semblent avoir été épargnées ou n’avoir subi que des dommages mineurs.

L’enrichissement de matières nucléaires — et, nous pouvons désormais le dire ouvertement, la future production d’armes nucléaires — se poursuivra.

Un certain nombre de pays sont prêts à fournir directement à l’Iran leurs propres ogives nucléaires.

Israël est attaqué, des explosions secouent le pays et la population est en proie à la panique.

Les États-Unis sont désormais empêtrés dans un nouveau conflit, avec la perspective d’une opération terrestre qui se profile à l’horizon.

Le régime politique iranien a survécu et, selon toute vraisemblance, il en ressort encore plus fort.

La population se rallie au leadership spirituel du pays, y compris ceux qui y étaient auparavant indifférents ou opposés.

Donald Trump, autrefois salué comme le “président de la paix”, a maintenant entraîné les États-Unis dans une nouvelle guerre.

La grande majorité des pays du monde s’opposent aux actions d’Israël et des États-Unis.

À ce rythme, Trump peut oublier le prix Nobel de la paix, même s’il n’est qu’une mascarade. Quelle belle entrée en matière, Monsieur le Président. Félicitations !

Décision irresponsable

La Russie a fermement condamné dimanche les frappes américaines contre des sites nucléaires en Iran, dénonçant des bombardements « irresponsables » contre son principal allié au Moyen-Orient.

« La décision irresponsable de mener des frappes de missiles et de bombes sur le territoire d’un Etat souverain, quels que soient les arguments avancés, viole de manière flagrante le droit international », a déclaré la diplomatie russe dans un communiqué.

Pourquoi Tel Aviv et pas Téhéran

Samedi, dans un message virulent sur X, Medvedev a remis en question le double standard mondial en matière d’armes nucléaires et a mis en garde contre les conséquences d’une tentative d’élimination des capacités nucléaires iraniennes par la force.

« Pourquoi est-ce acceptable pour Tel-Aviv et pas pour Téhéran ?» a demandé Medvedev, suggérant que l’arsenal nucléaire non déclaré d’Israël demeure intact et n’a jamais remis en question, tandis que l’Iran est régulièrement pris pour cible, sans que l’on sache s’il possède l’arme nucléaire.

Il a proposé ce qu’on appelait autrefois « l’option zéro », un désarmement mutuel des capacités nucléaires sous la supervision du Conseil de sécurité de l’ONU et de la Cour internationale de Justice.

« Qu’ils abandonnent tous deux ces programmes », a écrit Medvedev. « Ils refuseront, bien sûr. Et aucune frappe ne servira à rien, à 100 % », a-t-il ajouté, arguant que l’Iran considère son programme nucléaire comme essentiel à sa survie, que l’Occident perçoit comme une menace.

Il a également suggéré que toute tentative de destruction de l’infrastructure nucléaire iranienne, qu’elle soit de la part d’Israël ou des États-Unis, pourrait provoquer une riposte sévère. « Si c’est le cas… »

A noter que le chef de la diplomatie iranienne devrait se rendre lundi à Moscou.

L’Iran a exprimé l’espoir que les prochaines négociations du chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi à Moscou seraient constructives et contribueraient à stabiliser la situation au Moyen-Orient, a indiqué l’ambassadeur d’Iran en Russie Kazem Jalali sur X, soulignant l’excellent niveau des consultations entre les deux pays.

Source: Divers