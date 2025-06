Les forces armées yéménites ont menacé de prendre pour cible les navires de guerre américains en mer Rouge si les États-Unis participaient à une attaque et une agression contre la République islamique d’Iran aux côtés de l’ennemi israélien.

Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya al-Sare qui a lu le communiqué a déclaré :

« La lutte contre l’ennemi israélien, l’agresseur de l’Iran, s’inscrit dans le contexte d’une série de crimes commis par cette entité, à commencer par le génocide contre le peuple palestinien et les attaques continues contre les peuples libanais et syrien, en passant par l’agression contre le Yémen et, enfin, par une agression globale contre la République islamique d’Iran, sous le slogan « Changer le visage du Moyen-Orient ».

Selon le communiqué, « l’ennemi israélien cherche à contrôler totalement la région, en mettant en œuvre le plan sioniste avec le soutien ouvert et le partenariat direct des États-Unis, en tentant de renverser la République islamique d’Iran, qu’il considère comme le principal obstacle à la réalisation de son projet. »

La déclaration souligne que « toute agression américaine contre l’Iran, en soutien à l’entité israélienne, poursuit le même objectif : permettre à l’ennemi de contrôler toute la région. Cela ne sera pas permis, car cela implique la confiscation de la liberté, de l’indépendance et de la dignité de la nation, son asservissement, son humiliation, l’effacement de son identité, l’occupation de ses terres, le pillage de ses richesses et l’instauration d’un système de violation autorisée du sang, de l’honneur, de la terre et des lieux saints. »

Assurant que « la bataille est celle de la nation tout entière et que le salut, la dignité et la victoire résident dans la mobilisation et le djihad pour l’amour de Dieu Tout-Puissant », Saree a averti : « Si les États-Unis s’impliquent dans une attaque et une agression contre l’Iran avec l’ennemi israélien, les forces armées cibleront ses navires de guerre en mer Rouge. »

« Toute attaque conjointe américano-israélienne contre l’Iran constitue une agression directe contre la oumma, visant à imposer l’hégémonie sioniste sur la région et à confisquer la liberté et l’indépendance de son peuple », a-t-il poursuivi.

Le général Saree a ajouté que « les forces armées surveillent et observent tous les mouvements dans la région, y compris les mouvements hostiles au Yémen »,

Il a souligné que « le Yémen, fort de son grand peuple, de ses dirigeants fidèles et de son armée moudjahidine, se tiendra aux côtés de tout pays arabe ou islamique soumis à l’agression sioniste, ou qui décide de la combattre en état de légitime défense ou en soutien aux moudjahidines de la résistance palestinienne. »

« Le Yémen n’abandonnera jamais ses frères de la bande de Gaza et ne permettra pas à l’entité criminelle soutenue par les États-Unis de mettre en œuvre ses plans dans la région.

Et le communiqué de conclure en assurant « la position de principe et inébranlable du Yémen, rejetant l’agression sioniste contre nos frères de Gaza, du Liban et de la Syrie, ainsi que tout pays arabe ou islamique soumis à cette agression »