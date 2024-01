Le Wall Street Journal a rapporté que « le groupe australien BHP a détourné la quasi-totalité de ses expéditions d’Asie vers l’Europe, loin de la mer Rouge », à la lumière des opérations militaires yéménites en cours en soutien à la bande de Gaza.

Le géant minier australien BHP a déclaré que les perturbations en mer Rouge « obligent certaines compagnies maritimes à emprunter des routes alternatives, comme le Cap de Bonne-Espérance autour de l’Afrique, tandis que d’autres préfèrent toujours la mer Rouge avec des contrôles supplémentaires ».

Un communiqué publié par le groupe, qui est la plus grande société minière cotée au monde, a indiqué : « La mer Rouge est l’une des principales routes maritimes du monde, et pourtant la majorité des expéditions de BHP ne passent pas par cette route ».

Cette décision fait suite à des informations émanant de sociétés telles que les majors pétrolières BP BP.L et Shell SHEL.L qui ont temporairement interrompu leurs opérations de transport à travers la mer Rouge.

Certaines compagnies maritimes ont demandé aux navires de se réorienter via le cap de Bonne-Espérance, plus lent et plus coûteux.

Aujourd’hui jeudi, le journal économique israélien Globus a rapporté que « les compagnies d’assurance ont cessé de fournir leurs services aux navires israéliens et américains traversant la mer Rouge », sur fond d’opérations menées par les forces armées yéménites en réponse à l’agression américaine contre le pays et l’agression israélienne contre la bande de Gaza.

Le journal a estimé que « les opérations des forces armées yéménites ont fait grimper le taux d’assurance pour la traversée de la mer Rouge de 0,01 % par rapport à la valeur des marchandises à bord des navires début décembre soit 1 %.

Sanaa affirme son souci de la sécurité de la navigation dans la mer Rouge pour tous les navires, à l’exception des navires israéliens et américains ou de ceux qui se dirigent vers les ports d’occupation en Palestine occupée jusqu’à ce que l’agression contre Gaza cesse. Elle a mis en garde Washington contre la militarisation de la mer Rouge après avoir annoncé la création d’une coalition maritime dont le but est de protéger Israël ».

Source: Médias