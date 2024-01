La Résistance islamique en Irak a revendiqué ce dimanche, la responsabilité de cinq attaques visant des bases américaines en Syrie et en Irak ainsi qu’une installation navale israélienne en Palestine occupée.

La Résistance islamique a annoncé avoir attaqué avec des drones 5 bases ennemies, dont 3 ciblaient les bases américaines en Syrie, à savoir Al-Shaddadi, Rukban et Al-Tanf, et la quatrième a visé la base d’occupation américaine à proximité de l’aéroport d’Erbil, tandis que le cinquième était l’installation navale Zevulun à l’intérieur de la Palestine occupée.

Dans ce contexte, la Résistance islamique en Irak a publié aujourd’hui des images montrant le ciblage de la base d’occupation américaine de Khirbet Adnan en Syrie, hier samedi, avec des drones.

Plus tôt hier, les deux bases d’occupation américaines, Koniko et Green Village, ont été ciblées, au cœur de la Syrie, dont la Résistance islamique en Irak a revendiqué la responsabilité, dans le cadre de sa poursuite de ses opérations pour lutter contre l’occupation américaine en Irak et en réponse aux massacres israéliens à Gaza.

Elle a également annoncé avoir également ciblé la base américaine Ain al-Assad dans l’ouest de l’Irak, via des drones.

A cet égard, le secrétaire général des Brigades Sayyid al-Shuhada en Irak, Abu Alaa al-Walai, a affirmé que « la résistance est entrée dans la deuxième phase de ses opérations, notamment renforcer le blocus contre la navigation maritime sioniste en Méditerranée et la mise hors service des ports de l’entité sioniste après que les États-Unis ont repris leurs attaques dans le pays.

Source: Médias