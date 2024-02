De nombreux citoyens palestiniens sont tombés en martyrس et plusieurs autres ont été blessés, dans la nuit de dimanche à lundi 5 février, à la suite des raids israéliens continus contre plusieurs zones de la bande de Gaza.

L’artillerie israélienne a procédé, depuis les petites heures du matin, à des bombardements intenses contre la ville de Khan Younes, au sud de Gaza. Plusieurs domiciles ont été démolis.

18 martyrs ont été évacués de Khan Younes vers les hôpitaux Européen et Nasser.

Et puis, dans le quartier d’Al-Hakar, à Deir Al-Balah, au centre de la bande de Gaza, des dizaines de citoyens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés après que des avions de l’occupation ont ciblé des maisons.

14 citoyens sont tombés en martyrs suite à un bombardement israélien visant une maison appartenant à la famille Khattab dans la région d’Al-Hakar à Deir Al-Balah, élevant le bilan victimes dans cette localité du centre de la bande de Gaza à 30 martyrs et à des dizaines de blessés.

Images ci-dessous des tentatives d’évacuer les martyrs et les blessés par des moyens élémentaires des décombres des maisons bombardées à Deir al-Balah.

Trois autres citoyens palestiniens sont tombés en martyrs après avoir été pris pour cible par un drone israélien qui survolait le centre de la ville de Gaza. Quatre citoyens ont également péri suite à un raid israélien contre une maison dans le quartier Al-Rimal.

Des hélicoptères israéliens ont en outre violemment bombardé l’est du camp de réfugiés de Boureij, au centre de la bande de Gaza.

Il convient de noter que le bilan du 122e jour de l’agression israélienne contre la bande de Gaza s’est élevé à plus de 27.365 martyrs, dont une majorité de femmes et d’enfants, en plus de 66 630 blessés, tandis que plus de 8 000 sont toujours portés disparus ou ensevelis sous les décombres.