Les États-Unis et le Royaume-Uni ont poursuivi leurs actes d’agression contre le Yémen, menant de nouvelles frappes aériennes contre les provinces de Saada et de Hodeïda.

Des sources locales depuis le Yémen ont fait état lundi tôt dans la matinée des explosions qui se sont fait entendre dans le nord et l’ouest du Yémen.

Selon une source militaire yéménite citée par la chaîne de télévision yéménite Al-Masirah, des avions américains et britanniques ont mené jusqu’à 15 frappes contre la province occidentale de Hodeïda ainsi que la province de Saada, dans le nord-ouest du pays.

Selon la source militaire, les attaques comprenaient huit raids contre le district de Ras Issa, trois frappes contre le district d’al-Zaydiyah, dans la province de Hodeïda.

Quatre autres raids ont également été menés par des avions américains et britanniques sur le district de Baqim de la province de Saada.

Le haut membre du bureau politique du mouvement de résistance yéménite Ansarullah, Mohammed al-Bukhaiti a qualifié de vaines les attaques anglo-américaines, qui ont été, d’ailleurs, menées sans l’aide des alliés de ces deux pays, comme l’indique le communiqué conjoint américano-britannique pour dire : « Cela témoigne de l’échec de la coalition occidentale. »

Rappelant que les règles de conflit imposées par les États-Unis, l’Angleterre et Israël ont été brisées, le haut responsable yéménite a averti : « Si la guerre éclate dans la région cela signifie la fin de l’hégémonie américaine. »

Mohammed al-Bukhaiti a réaffirmé sur son compte X que « les bombardements de la coalition américano-britannique sur un certain nombre de provinces yéménites ne changeront pas notre position, et nous affirmons que nos opérations militaires contre Israël se poursuivront jusqu’à ce que les crimes de génocide à Gaza cessent et que le siège de ses habitants soit levé, quels que soit les sacrifices que cela nous coûte ».

The US-British coalition’s bombing of a number of Yemeni provinces will not change our position, and we affirm that our military operations against Israel will continue until the crimes of genocide in Gaza are stopped and the siege on its residents is lifted, no matter the… pic.twitter.com/coyNVV0uZo

— محمد البخيتي(Mohammed Al-Bukhaiti) (@M_N_Albukhaiti) February 3, 2024