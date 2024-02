Le commandement central américain a révélé, ce mercredi, que le Yémen a mené plusieurs attaques aux missiles balistiques dans le sud de la mer Rouge et dans le golfe d’Aden contre des navires se dirigeant vers les côtes de la Palestine occupée.

Le communiqué indique que les forces armées yéménites « ont lancé 6 missiles balistiques antinavires depuis les zones contrôlées par le gouvernement de Sanaa, vers le sud de la mer Rouge et le golfe d’Aden ».

Le communiqué explique que « trois des missiles ont visé le navire MV Star Nasia, un transporteur de marchandises détenu et exploité par des Grecs, battant pavillon des îles Marshall et traversant le golfe d’Aden ».

Le communiqué ajoute : « Vers 3h20, le MV Star Nasia a signalé une explosion près du navire, causant des dégâts mineurs mais sans faire de victimes. »

Il a également confirmé que « l’USS Labone (DDG 58), opérant à proximité du navire MV Star Nasia, a intercepté et abattu un missile balistique anti-navire ».

Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yehya Sarii, avait précédemment annoncé, dans une brève déclaration militaire, la mise en œuvre de deux opérations militaires en mer Rouge, la première visant le navire américain Star Nasia et la seconde visant le navire britannique Morning Tide.

Plus tôt mardi, la British Maritime Trade Operations Authority (UKMTO) a signalé un nouveau ciblage d’un cargo britannique à 50 milles marins au sud d’Aden, au Yémen.

De son côté, la société britannique de sécurité maritime Ambrey a indiqué qu’un cargo battant pavillon des Îles Marshall avait été visé alors qu’il traversait vers le sud, à 53 milles marins au sud-ouest de la ville yéménite d’Aden. La compagnie a affirmé que le navire « était en provenance des États-Unis et se dirigeait vers l’Inde ».

Il convient de noter que le ciblage du navire à Aden est intervenu après que la société Ambrey Maritime Security Company a annoncé mardi matin qu’un autre cargo britannique avait été endommagé à la suite d’une attaque menée à l’ouest de la province yéménite de Hodeïda.

Ces attaques successives surviennent quelques heures après que la ville de Saada, au nord du Yémen, ait été la cible de trois frappes aériennes, dans le cadre d’une nouvelle agression américano-britannique.

Les attaques yéménites se poursuivront jusqu’à l’arrêt de l’agression contre Gaza

Il y a quelques jours, Sarii a affirmé que les forces armées yéménites continueront de fournir soutien et assistance au peuple palestinien dans la bande de Gaza, en empêchant la navigation israélienne ou les navires se dirigeant vers les ports de la Palestine occupée dans les mers Rouge et Arabe, et ce jusqu’à l’arrêt de l’agression militaire et l’acheminement de la nourriture des médicaments vers la bande de Gaza.

Sarii a également déclaré que tous les navires américains et britanniques dans les mers Rouge et d’Oman seraient des cibles légitimes pour les forces armées yéménites tant que l’agression américano-britannique contre son pays se poursuit.

Pour sa part, le chef du mouvement de résistance yéménite Ansarullah, M. Abdel-Malek al-Houthi, a souligné que le peuple yéménite a prouvé que ceux qui sont dans sa ligne de mire sont uniquement les navires se dirigeant vers l’entité sioniste, tandis que tous les autres navires passent en toute sécurité ».