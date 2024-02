Le Premier ministre du gouvernement d’occupation, Benjamin Netanyahu, a réaffirmé la poursuite de l’agression contre la bande de Gaza depuis plusieurs mois, affirmant que le gouvernement ne se contenterait pas d’une « victoire incomplète ».

Après plus de 120 jours de guerre, au cours desquels l’occupation n’a réussi à atteindre aucun de ses objectifs déclarés, Netanyahu a déclaré lors d’une conférence de presse tenue mercredi soir que » seule une victoire complète permettra de rétablir la sécurité dans le sud et dans le nord. »

Dans le même contexte, Netanyahu a souligné qu’une répétition de l’attaque lancée par la résistance palestinienne contre « Israël » le 7 octobre de l’année dernière serait « une question de temps si le Hamas parvient à rester à Gaza ».

Il a ajouté que « l’élimination du Hamas aura un impact négatif sur toutes les régions du Moyen-Orient et permettra d’élargir le cercle des accords de normalisation ».

Lors de sa conférence de presse, le Premier ministre israélien a évoqué les négociations liées à la conclusion d’un accord d’échange de prisonniers avec la résistance palestinienne, soulignant « qu’ il doit y avoir des négociations par l’intermédiaire de médiateurs, mais pas à la lumière de la réponse du mouvement Hamas ».

Netanyahu a également indiqué « qu’ Israël a rejeté la demande du Hamas concernant le nombre de prisonniers palestiniens à libérer », considérant « la poursuite de la pression militaire comme une condition nécessaire pour expulser les prisonniers israéliens de la bande de Gaza ».

Il n’y a aucune objection à ce que l’accord soit en plusieurs étapes

Quant à la conduite des opérations militaires à Gaza, Netanyahu a annoncé « avoir donné des instructions à l’armée israélienne pour qu’elle se déplace dans le gouvernorat de Rafah et en deux points au centre de la bande de Gaza ».

Quant au front nord, ouvert depuis le 8 octobre pour soutenir Gaza, Netanyahu a déclaré : « La question sera résolue de manière politique ou militaire », soulignant que « nous devons restaurer la sécurité, pas seulement le sentiment qu’elle procure », soulignant « qu’il y a « environ 100 00 personnes déplacées des colonies du nord, dont un grand nombre ont été évacuées ».

Et de poursuivre : « Nous sommes en route vers une victoire écrasante et notre armée réalise ses objectifs notamment une victoire décisive pour éliminer le Hamas et libérer toutes les personnes kidnappées » ajoutant « nos soldats disent aussi qu’ils ne reviendront pas tant qu’ils n’auront pas gagné cette guerre ».

IL a indiqué : » Nos soldats ont pu faire tout ce contre quoi les experts nous avaient prévenus, et nous nous sommes engagés dans la guerre terrestre et avons mené des batailles dans les tunnels » soulignant « qu’atteindre les objectifs de la guerre n’est qu’une question de mois et il n’y a aucun retour en arrière après la victoire ».

Netanyahu a expliqué : » J’ai informé Blinken que nous sommes sur le point de remporter la victoire, et que cette victoire est pour tout le monde et aura des répercussions au Moyen-Orient » ajoutant : » J’ai insisté auprés Blinken que Gaza doit être démilitarisée et que la présence israélienne en est la garante ».

Et de noter : « Nous avons ordonné à l’armée d’opérer également à Rafah et d’attaquer les bastions du Hamas. L’armée opérera à Rafah conformément au droit international le moment venu. Nous avons demandé à l’armée de se préparer à une action à Rafah ».

Pou ce qui est d’un accord d’échange de prisonniers avec le Hamas , il a affirmé : « Nous ne nous sommes engagés à rien de ce dont le Hamas a parlé. Nous n’avons donné aucune promesse dans l’accord proposé et les négociations se poursuivent ».

Netanyahu a critiqué d’anciens responsables de l’armée en raison de leurs déclarations selon lesquelles l’armée ne gagnera pas à Gaza , réiterant que « l’armée a réalisé des exploits sans précédent ».

Et de noter : « Ce qu’il faut politiquement maintenant, c’est l’unité des rangs pour remporter la victoire. Nous ne pouvons pas remporter la victoire alors qu’il y a encore 6 brigades du Hamas qui opèrent à Gaza ».

Netanyahu a prétenud que « les relations avec l’Égypte seront bonnes si nous gagnons à Gaza ».

Source: Médias