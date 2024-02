Le porte-parole des Nations unies Stéphane Dujarric a affirmé, le mercredi 7 février, que le niveau de la faim dans la Bande de Gaza avait été multiplié par 12, à cause des attaques israéliennes.

Les enfants et les femmes enceintes et allaitantes sont exposés à un grand danger, en raison du manque de nourriture et des soins et de l’insuffisance d’eau potable à Gaza, a expliqué Dujarric.

Il a signalé que la situation à Gaza serait encore pire, en l’absence de services de soins et de prévention nécessaires.

Il a rappelé que les agents de secours humanitaires venaient en aide aux enfants de moins de 5 ans et aux femmes enceintes et allaitantes.

Depuis le 7 octobre 2023, l’armée israélienne mène une guerre dévastatrice, soutenue par les Etats-Unis, contre Gaza, faisant, jusqu’à mercredi, 27 708 martyrs et 67147 blessés, en majorité des femmes et des enfants, selon l’autorité palestinienne et provoquant une grande dévastation et une catastrophe humanitaire sans précédent, selon les Nations unies.

Source: Avec Anadolu