La Résistance islamique au Liban a annoncé jeudi soir que la base aérienne de Meron avait été ciblée par des roquettes Falaq, confirmant qu’elle avait été touchée directement.

La résistance a affirmé, dans un communiqué, que le fait de prendre pour cible Meron s’inscrit dans le cadre « du soutien au peuple palestinien inébranlable de la bande de Gaza et à sa résistance courageuse et honorable », et « en réponse aux attaques israéliennes contre des villages et des civils, dont l’agression qui a visé la ville de Nabatieh, au sud du Liban.

Il est à noter qu’avant de viser Méron, les avions militaires israéliens ont violé à plusieurs reprises l’espace aérien libanais, et ont visé une voiture dans une rue commerçante à fort trafic dans la ville de Nabatieh. Les occupants ont pu sortir de la voiture avant son bombardement. Il y a eu deux blessés.

Ce jeudi 8 février, la Résistance islamique a revendiqué des tirs contre 8 sites israéliens à la frontière avec la Palestine occupée, avec des obus d’artillerie et des roquettes.

Elle a annoncé avoir visé le site de Birkat Risha avec deux obus Burkan, le quartier de Zaoura, la caserne Maale Golan avec deux obus Falaq, et les casernes Kiryat Shmona et Branit, en plus du site radar. Elle a aussi pris pour cible un bâtiment de la colonie de Metulla où étaient stationnés des soldats.

Les médias militaires ont publié des scènes de l’opération visant la caserne de la Résistance islamique Branit, à la frontière libano-palestinienne.

