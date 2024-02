Les différentes factions de la résistance palestinienne continuent d’affronter les forces israéliennes qui pénètrent sur les différents fronts de combat dans la bande de Gaza, où de violents affrontements ont lieu, notamment à l’ouest de la ville de Gaza.

Les Brigades martyres al-Qassam, la branche militaire du mouvement Hamas, ont publié sur leur site officiel un rapport sur le missile al-Yassin 105, dans lequel elles révèlent que le missile fait partie de la chaîne de production officielle depuis 2018 , et qu’il a commencé à être utilisé contre les forces d’occupation israéliennes le 7 octobre dernier.

Les Brigades al-Qassam ont annoncé, dans leur rapport, que depuis le début du Déluge d’al-Aqsa , plus de 1 108 véhicules israéliens ont été détruits et endommagés, dont 962 chars, 55 transports de troupes, 74 bulldozers, 3 excavatrices, et 14 jeeps.

Ce jeudi, al-Qassam ont annoncé avoir visé un char israélien Merkava 4 avec un obus al-Yassin 105, à proximité du carrefour d’al-Sinaa dans la ville de Gaza, où leurs combattants ont affronté une force israélienne, provoquant des morts et de blessés.

Leurs moudjahidines ont aussi réussi à tuer un tireur d’élite israélien, près du carrefour Tayaran dans la ville de Gaza.

De leur côté, les Brigades d’al-Qods, la branche militaire du mouvement du Jihad islamique, ont annoncé que leurs combattants étaient parvenus à cibler avec un missile guidé une force israélienne retranchée dans un appartement résidentiel à proximité d’Al-Hawuz, une zone située à l’ouest de Khan Younes, au sud de la bande de Gaza.

Les Brigades Al-Qods ont affirmé que leurs moudjahidines ont visé un véhicule militaire israélien avec un obus Tandum, le détruisant totalement, lors de violents affrontements ce matin.

Les Brigades Moudjahidines, la branche militaire du Mouvement des Moudjahidines palestiniens, ont intensifié jeudi leurs bombardements contre les colonies israéliennes et les sites militaires, coïncidant avec le 24e anniversaire de leur création.

Elles ont annoncé le bombardement de la ville occupée d’Ashdod avec un certain nombre de roquettes S40 et ont ciblé les colonies de Karmiya, Yad Markhai, Orhaner, Kfar Saad, Olumim, Be’eri et Nahal Oz dans la bande de Gaza.

En outre, les brigades ont bombardé le quartier général de Tzalim et le site militaire israélien Soufa, à l’est de Rafah, au sud de la bande de Gaza, ainsi que les sites militaires Kissoufim et Amitai , dans le district sud de l’enveloppe de Gaza.

Les Brigades Moudjahiddines ont enregistré sur video le bombardement par leurs combattants du quartier général de la Division de Gaza de l’armée d’occupation, dans la colonie Raim, et du Premier Bataillon de la Brigade Sud de la Division de Gaza, qui se trouve sur le site militaire de Kissoufim .

Elles ont annoncé avoir pris pour cible le site militaire israélien Yifthah, de la Brigade Nord de la Division de Gaza.

Les combattants de la résistance de ces Brigades se sont engagés dans de violents affrontements avec les forces israéliennes dans les zones occidentales de la ville de Gaza. Au sud-ouest et au sud-est de la ville, les brigades ont bombardé le quartier général de l’occupation dans la ville.

Pendant ce temps, les Brigades Moudjahiddines ont publié des scènes supplémentaires documentant leur prise pour cible de sites militaires israéliens et de colonies autour de la bande de Gaza.

Elles ont publié une autre vidéo montrant les sites et colonies bombardés.

De leur côté, les Brigades de Résistance Nationale, la branche militaire du Front Démocratique de Libération de la Palestine, ont affirmé que leurs combattants étaient engagés dans des affrontements avec les forces d’occupation, et qu’un véhicule de l’armée israélienne a été visé par un obus RPG, à Batn al-Sameen et le quartier d’Amal, à Khan Younes.

Il est à noter que les médias israéliens ont rapporté hier mercredi qu’un soldat de réserve israélien avait été tué suite à ses blessures lors de combats terrestres avec la résistance dans la bande de Gaza.

