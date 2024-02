Les forces yéménites ont annoncé, ce lundi 12 février, avoir attaqué un navire américain en mer Rouge, après que des sociétés de sécurité maritime ont signalé que des missiles avaient été tirés sur un vraquier.

« Les forces navales des forces armées yéménites ont visé le navire américain Star Iris en mer Rouge avec un certain nombre de missiles navals (…), et les frappes ont été précises et directes », a déclaré le porte-parole des forces yéménites, Yehya Sarii.

« Cette opération s’inscrit dans le cadre du soutien au peuple palestinien opprimé et constitue une réponse à l’agression américano-britannique contre notre pays », a-t-il réitéré.

Et de renchérir : « Les forces armées yéménites, en réponse à leur devoir religieux, moral et humanitaire, continueront à empêcher la navigation aux navires israéliens ou à ceux à destination des ports de la Palestine occupée dans la mer Rouge et la mer d’Arabie et ce, jusqu’à ce que l’agression cesse et que le siège contre la bande de Gaza soit levé. Nos forces n’hésiteront pas, avec l’aide de Dieu Tout-Puissant, à mener davantage d’opérations en réponse aux crimes sionistes contre nos frères dans la bande de Gaza, ainsi qu’en réponse à l’agression américano-britannique en cours contre notre cher pays ».