Les violents affrontements se sont intensifiés entre la résistance palestinienne et les forces d’occupation dans le quartier d’Al-Zaytoun, au sud-est de la ville de Gaza, alors que des véhicules israéliens tentaient de pénétrer et d’avancer la zone.

Les Brigades al-Qassam, la branche militaire du mouvement Hamas, ont annoncé que leurs combattants ont réussi à affronter un groupe de soldats de l’occupation dans le quartier de Zaytoun, où ils ont tué un soldat israélien à distance zéro.

Les Brigades Al-Qassam ont détruit un véhicule de transport de troupes israélien avec un obus Tandum, tandis qu’elles ont ciblé un char israélien Merkava avec un obus Al-Yassin 105, au sud du quartier de Zaytoun.

Dans la même zone, Al-Qassam a détruit les concentrations de l’armée d’occupation à l’aide d’obus de mortier.

Quant au sud de la bande de Gaza, plus précisément dans le quartier Bloc C, à l’ouest de la ville de Khan Yunis, les moudjahidines Al-Qassam ont fait exploser un engin explosif contre une force israélienne composée de 6 soldats dans une maison, ajoutant qu’ils ont été tués et blessés.

À leur tour, les Brigades Al-Qods, la branche militaire du Mouvement du Jihad islamique, ont annoncé que leurs combattants ont affronté les soldats et les véhicules de l’occupation dans le quartier d’Al-Zaytoun, en utilisant des mitrailleuses et des missiles antichar, provoquant de nombreux morts et blessés dans leurs rangs.

En outre, les Brigades Al-Qods ont ciblé une force israélienne retranchée dans une maison à l’ouest de Khan Yunis, composée de 6 soldats, avec un obus TPG, les laissant morts et blessés.

De leur côté, les Brigades d’Al-Aqsa ont affirmé que leurs combattants étaient engagés cet après-midi dans de violents affrontements avec les soldats et les véhicules d’occupation, équipés de mitrailleuses et de missiles, dans le quartier d’Al-Zaytoun.

Ses combattants ont également affirmé avoir affronté des soldats et véhicules militaires de l’occupation, avec des mitrailleuses et des obus RPG, faisant des morts et des blessés, à l’ouest du quartier de Zaytoun.

Les Brigades ont également annoncé que leurs combattants étaient parvenus à tirer sur deux soldats israéliens qui se trouvaient sur le toit d’une maison du quartier d’Al-Amal, à l’ouest de la ville de Khan Yunis.

En outre, les Brigades Moudjahidines, la branche militaire du Mouvement des Moudjahidines palestiniens, se sont engagées dans de violents affrontements avec les soldats et les véhicules de l’occupation, équipés d’armes appropriées, sur les lignes de front à l’est de la ville de Gaza.

Les Brigades Moudjahiddines ont rapporté qu’il y avait des pertes directes parmi les forces israéliennes.

Ses moudjahidines ont également visé une position et un déploiement de soldats d’occupation israéliens, à proximité du site Ersal 16, à l’est de Beit Hanoun, dans le nord de la bande de Gaza, avec des obus de mortier de gros calibre.

De même, les combattants des Brigades de la Résistance nationale – les forces du martyr Omar Al-Qasim, la branche militaire du Front démocratique de libération de la Palestine – se sont livrés à de violents affrontements avec les soldats de l’occupation, avec diverses armes lourdes, sur la ligne de front à l’est de la ville de Gaza, provoquant des morts et des blessés dans les rangs de l’armée d’occupation israélienne.

Les Brigades du martyr Abou Ali Mustafa, la branche militaire du Front populaire de libération de la Palestine, ont mené des attaques tactiques contre les concentrations de véhicules et de soldats d’occupation, dans les régions orientales de Jabalia et de la ville de Gaza, avec des obus de mortier.

Plus tôt dans la journée, les Brigades Al-Qassam ont annoncé que leurs moudjahidines avaient surveillé la présence d’un certain nombre d’hélicoptères de l’occupation pour transporter les morts et les blessés tombés à la suite des violents affrontements.

Dans le cadre de la coopération entre les différentes factions de la résistance palestinienne, les Brigades Al-Qods, ainsi que les Brigades de la Résistance nationale, la branche militaire du Front démocratique de libération de la Palestine, ont ciblé les concentrations et les soldats d’occupation dans le Quartier Al-Zaytoun, avec des barrages de missiles 107.

Alors que la résistance continue de faire face aux forces israéliennes qui pénètrent dans la bande de Gaza, infligeant à ses rangs de lourdes pertes en matériel et en vies humaines, l’armée d’occupation israélienne a reconnu hier lundi la mort d’un soldat supplémentaire dans ses rangs, à la suite de graves blessures qu’il avait subies lors d’une précédente bataille à Khan Yunis.

Avec sa mort, le bilan de l’armée d’occupation depuis le début des combats terrestres dans la bande de Gaza a dépassé les 235, portant le bilan total à plus de 575 soldats et officiers tués depuis le début du déluge d’Al-Aqsa ».

