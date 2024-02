Les États-Unis mènent des missions de reconnaissance dans la bande de Gaza pour aider l’Entité israélienne dans sa guerre génocidaire contre l’enclave palestinienne, a accusé le mouvement de résistance palestinien Hamas.

« Des avions (sans pilote) américains mènent des opérations aériennes au-dessus de l’enclave palestinienne pour fournir à l’entité sioniste des renseignements qui l’aideraient à poursuivre ses attaques militaires », a dénoncé Oussama Hamdan, haut représentant du Hamas au Liban, lors d’un point de presse à Beyrouth vendredi 23 février.

Il n’a pas précisé le type d’avion, mais les États-Unis sont connus pour l’envoi de drones de reconnaissance à travers le monde au service de leurs intérêts.

Les États-Unis ont apporté un soutien politico-militaire considérable à « Israël » qui mène depuis le 7 octobre 2023 une guerre génocidaire contre la bande de Gaza à la suite de l’opération surprise du Hamas baptisée Déluge d’Al-Aqsa.

Le gouvernement américain a jusqu’à présent opposé son veto à trois résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies appelant à la cessation immédiate de l’agression israélienne.

Washington a également fourni plus de 10 000 tonnes de matériel militaire à «Tel Aviv» depuis le début de la guerre.

Hamdan a affirmé que l’Entité israélienne ne serait pas en mesure de poursuivre la guerre – qui a jusqu’à présent pres de 30.000 martyrs, pour la plupart des femmes et des enfants – sans le soutien de Washington.

Dans une autre partie de ses propos, il a appelé à une enquête indépendante sur un récent rapport de l’ONU révélant de multiples formes d’abus et de crimes graves commis par les forces israéliennes contre des femmes et des enfants palestiniens à Gaza et en Cisjordanie occupée.

Il a dénoncé le silence de l’Occident envers les violations signalées des droits des femmes palestiniennes enlevées par l’Entité israélienne.

Ce responsable du Hamas a indiqué que le cabinet du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu cherche à prolonger la guerre pour échapper à ses déboires juridiques.

Il est à rappeler que Netanyahu est jugé pour corruption, fraude et abus de confiance.

Hamdan a toutefois affirmé que l’entité sioniste ne serait pas en mesure d’obtenir par la force la libération des captifs détenus par le Hamas durant l’opération Déluge d’Al-Aqsa.

Le Hamas a réitéré à plusieurs reprises son refus d’engager des négociations sur un échange de prisonniers avec «Israël» à moins qu’il n’y ait une cessation complète de l’agression contre la bande de Gaza et un engagement en faveur des conditions fixées par les groupes de la résistance.

Source: Médias