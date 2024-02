Le ministère syrien de la Défense a publié des images d’opérations menées par l’armée contre des positions et fortifications terroristes, dans la campagne d’Idlib et la campagne nord de Lattaquié.

Le ministère a expliqué que « ces opérations répondaient aux violations répétées et aux attaques continues lancées par les groupuscules terroristes armées contre des points militaires appartenant à l’armée, ainsi que contre des villages et des villes sûrs ».

Les images montrent la destruction complète des points terroristes, des fortifications et des véhicules ciblés, avec l’élimination de dizaines de terroristes et les blessés.

Les forces syriennes ont ciblé des sites d’observation et des rassemblements de militants, réalisant ainsi des dommages directs.

En outre, le ministère syrien de la Défense a annoncé que « l’armée syrienne dans les campagnes de Hama et d’Idlib a pu abattre et détruire sept drones terroristes », notant que « les avions ont tenté d’attaquer des points militaires et des villages et villes sûrs dans les environs ».

Le ministère a publié des images des drones qu’il a réussi à abattre, et ces images montrent les dégâts considérables qu’ils ont subis.

Depuis le début de cette année, l’armée syrienne a mené des dizaines d’opérations contre les militants de Hayaat Tahrir al-Sham et du Parti islamique du Turkestan à Idlib, qui ont fait des dizaines de morts et de blessés et détruit de nombreux véhicules, en plus de cibler avec précision les positions des militants à l’intérieur des tunnels, en utilisant des drones d’attaques.

