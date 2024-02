L’Iran rend hommage à Aaron Bushnell, membre actif de l’armée de l’air américaine qui s’était immolé par le feu pour protester contre la campagne génocidaire menée par le régime sioniste dans la bande de Gaza assiégée.

« Bushnell était la voix de la conscience éveillée des citoyens aux États-Unis », a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, le mardi 27 février, dans un communiqué publié sur X.

Aaron Bushnell

Aaron Bushnell s’est immolé, dimanche 25 février, par le feu devant l’ambassade israélienne à Washington, dans un acte de protestation contre le soutien de l’administration américaine à la campagne militaire du régime sioniste contre les Palestiniens.

« L’action d’Aaron Bushnell, un officier de l’armée de l’air américaine, en guise de protestation contre les crimes continus des sionistes à Gaza, a montré à quel point les consciences éveillées aux États-Unis ont honte du soutien de leur gouvernement au génocide des Palestiniens », indique le communiqué.

« Les cris de Bushnell sont la voix de la conscience éveillée des citoyens aux États-Unis contre la complicité de Washington dans le génocide palestinien », souligne Nasser Kanaani.

L’aviateur de 25 ans était vêtu d’un uniforme militaire alors qu’il a utilisé un briquet pour s’immoler par le feu après s’être aspergé d’un liquide inflammable.

Dans une vidéo qu’il a réalisée alors qu’il marchait devant l’ambassade d’Israël, il a dit : « Je ne serai plus complice du génocide. Je suis sur le point de me lancer dans un acte de protestation extrême, mais comparé à ce que les gens vivent en Palestine aux mains de leurs colonisateurs, ce n’est pas extrême du tout. »

Bushnell a été ravagé par les flammes pendant environ une minute avant que les forces de l’ordre n’éteignent l’incendie.

Plus tôt en décembre, une manifestante pro-palestinienne s’est également immolée devant le bâtiment d’un consulat israélien à Atlanta, ce que la police américaine a décrit comme « un acte extrême de protestation politique ».

La manifestante a subi des brûlures au troisième degré sur le corps. Les autorités ont refusé de divulguer son nom ou son âge.

Le régime israélien a lancé une guerre génocidaire contre Gaza, soutenue par les États-Unis, le 7 octobre 2023, après que le Hamas a mené l’opération-surprise Déluge d’Al-Aqsa contre le régime usurpateur en représailles à ses atrocités accrues contre le peuple palestinien.

Tel-Aviv a tué jusqu’à présent près de 30 000 martyrs, pour la plupart des femmes et des enfants, et a blessé plus de 70 000 autres dans la bande de Gaza.

Source: Avec PressTV