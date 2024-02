Les Brigades Al-Qassam, branche militaire du mouvement Hamas, ont annoncé avoir bombardé depuis le sud du Liban le quartier général de la 769e Brigade de l’Est, le Camp Ghaybour et la caserne de l’aéroport de Beit Hilal, dans le nord de la Palestine occupée.

Al-Qassam a affirmé que son « attaque sur Beit Hillel avait été menée avec deux salves de missiles composés de 40 missiles Grad ».

Et de poursuivre : « Cette opération constitue une réponse aux massacres contre les civils à Gaza et à l’assassinat des dirigeants martyrs et de leurs frères dans la banlieue sud de Beyrouth ».

Le 2 janvier, ‘Israël’ a assassiné le chef adjoint du Bureau politique du Hamas, Saleh Al-Arouri, à la suite d’une agression israélienne au drone contre un bâtiment dans la banlieue sud de Beyrouth.

Cette agression a entraîné le martyre de 6 autres dirigeants et cadres du Hamas.

Quelques jours après, Al-Qassam a riposté à l’assassinat d’Al-Arouri en bombardant la caserne israélienne Lehman, en Galilée occidentale, au nord de la Palestine occupée, avec 20 missiles lancés depuis le sud du Liban.

Pour sa part, la Résistance islamique au Liban a mené deux opérations en riposte à l’assassinat d’Al-Arouri, ciblant notamment le quartier général du commandement de la région nord de l’armée d’occupation israélienne dans la ville occupée de Safed, c’est-à-dire la base Dado, et la base de contrôle aérien Meron.