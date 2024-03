La Résistance islamique au Liban – Hezbollah a annoncé aujourd’hui samedi avoir ciblé un rassemblement de soldats d’occupation, à proximité du site de Jal al-Alam, avec des missiles, et l’a touché directement.

Il y a quelques heures, la Résistance islamique a annoncé la mise en œuvre d’une attaque aérienne via des drones d’attaque contre la base de commandement du secteur nouvellement créé dans la caserne Liman de l’occupation israélienne, en Galilée occidentale, au nord de la Palestine occupée.

Le communiqué de la Résistance islamique au Liban a déclaré que « le drone d’attaque avait atteint sa cible avec précision, en soutien au peuple palestinien inébranlable de la bande de Gaza et en soutien à sa vaillante résistance ».

Plus tôt dans la journée, la Résistance islamique au Liban a celébré le martyr sur voie d’alQods cinq de ses moudjahidines, à savoir : Mohammad Ali Ghebreyes, Moustafa Hussein Salman, Ali Abdel Nabi Qasim, Farouk Mohammad Harb et Hussein Mohammad Badawi.

Liban : des martyrs alors qu’un drone israélien a ciblé une voiture à Naqoura

Le correspondant d’Almanar a déclaré, ce samedi matin, qu’une voiture à proximité de la ville de Naqoura, au sud du Liban, a été prise pour cible par un drone d’occupation israélien, provoquant des martyrs.

L’occupation poursuit ses attaques contre les villages et les villes libanais, en particulier ceux du sud, en ciblant les banlieues d’Alma Al-Shaab et d’Al-Dhahira.

Hier, des avions de combat israéliens ont lancé un raid sur la ville d’Aita Al-Shaab, un raid sur la ville de Blida, et deux raids aux abords de la ville de Ramia, et les bombardements de l’artillerie israélienne ont ciblé les villes de Beit Lev, Al-Habaria et Kfar Shuba, selon notre correspondant.

Parallèlement, la résistance islamique a affirmé avoir abattu un drone de l’armée d’occupation israélienne à Wadi Al-Azziya, dans le sud du pays, et mené plusieurs opérations militaires, annonçant le ciblage du site israélien Ruwaisat Al-Alam avec un missile Falaq ».

La résistance islamique a également lancé un drone d’attaque contre un groupe de soldats d’occupation qui s’apprêtaient à se positionner dans la colonie de Maayan Baruch. Les Moudjahidines ont pris pour cible une force israélienne à proximité du site Al-Manara et a visé un rassemblement de soldats de l’occupation à proximité de la caserne Ramim, avec des missiles.

Source: Médias