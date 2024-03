Le mufti des musulmans sunites d’Irak, cheikh Mahdi Al-Sumaïda‘i, a révélé avoir convenu avec le général martyr Qassem Soleimani de « former une armée islamique, de combattants sunnites et chiites ».

Pendant le 6ème congrès de l’Union mondiale de soutien à la cause palestinienne, organisé dans la capitale libanaise par l’Union mondiale des oulémas de la résistance, sous les titre « La structure serrée. Promesse véridique 6 », le religieux irakien sunnite a aussi affirmé avoir rencontré pour ce faire à 16 reprises l’ex-chef de la force al-Qods du Corps des Gardiens de la révolution islamique, tombé en martyr avant d’avoir réalisé ce projet.

Le numéro un religieux irakien a toutefois exprimé son espoir de voir se former une armée de musulmans, notamment issus des pays de l’Axe de la Résistance.

Commentant la guerre génocidaire israélienne contre la bande de Gaza, cheikh Sumaïda‘i l’a qualifiée de « déluge débordant pour frapper les musulmans ». « Si les Etats arabes étaient unis, l’ennemi n’aurait pu persévérer », a-t-il déploré.

Ch. Qassem : En cas de folie, l’ennemi affrontera une version améliorée de la défaite de juillet

Ayant pris la parole, le numéro deux du Hezbollah cheikh Naïm Qassem a assuré que l’opération du Hamas le 7 octobre « Déluge d’al-Aqsa est un droit légitime pour les Palestiniens », estimant que sa légitimité est « une flamme de vie qui nourrit la résistance ».

« Les Etats-Unis veulent contrôler notre région et la refaçonner, de sorte qu’ils aient les mains libres pour faire plier tous ceux qui se rebellent et affrontent les décisions arrogantes américaines », notant que « sans le soutien américain à Israël dans l’agression contre Gaza, il aurait à peine pu continuer quelques jours ».

Et cheikh Qassem de poursuivre : « L’agression contre Gaza est d’abord une agression américaine et respectivement une agression israélienne, dans le but d’anéantir le peuple palestinien. Ce n’est pas une réaction au Déluge d’Al-Aqsa…C’est un acte systématique et organisé en vue de détruire la vie à Gaza, et un message au monde entier selon lequel il ne peut y avoir de résistance face à Israël ».

Et d’ajouter aussi : « Il est de notre devoir de soutenir Gaza. C’est dans l’intérêt réel et direct du Liban et de la région afin qu’Israël n’étende pas son occupation de ces terres. »

Selon lui c’est « la résistance qui empêche l’ennemi de mettre en œuvre ses plans », estimant « que tout le monde devrait être dans sa tranchée ».

« Ils nous blâment parce que nous sommes dans l’axe de l’honneur, de la dignité et du contentement, en soutenant les opprimés et en libérant la terre. Ils nous menacent d’agression et nous les menaçons avec notre fermeté et de résistance », a-t-il poursuivi.

Et cheikh Qassem de conclure : « Si l’occupation commet une quelconque folie contre le Liban, elle aura à faire face à une version améliorée de la défaite de juillet, laquelle sera encore plus retentissante pour l’occupation et à une victoire encore plus éclatante pour la résistance. »

Hamdane: L’ennemi ne réalisera pas en politique ce qu’il n’a pu réaliser sur le terrain

Le chef du mouvement Hamas, Oussama Hamdane, était lui aussi présent à cette cérémonie. Il a déclaré que la résistance en Palestine avait lancé la bataille « Déluge d’Al-Aqsa » au moment où l’occupation se préparait à régler et à liquider une fois pour toutes la question palestinienne.

Il a dit dans son intervention que « ce que l’ennemi n’a pu réaliser sur le terrain de bataille à Gaza, il ne le réalisera pas en politique », réitérant l’appel à une escalade de la confrontation avec l’ennemi pendant le mois sacré du Ramadan.

Il a rapporté que les forces de résistance sont passées au stade de la coopération et de l’échange d’expériences à la pleine participation à la lutte contre l’occupation.

Il a déclaré : « La résistance a lancé la bataille Déluge d’Al-Aqsa alors qu’Israël cherchait à liquider la question palestinienne… notre peuple a fait face à l’agression sioniste en cours contre Gaza depuis 150 jours avec une fermeté, une volonté et une détermination inébranlables. »

Le leader du Hamas a en outre assuré qu’il est du devoir des pays frères des pays du cercle de prendre l’initiative de briser le siège de la bande de Gaza.

Selon lui, la menace de nouveaux massacres à Rafah confirme le caractère criminel de l’armée israélienne.

« L’occupation est l’une des armées les plus faibles du monde à travers l’histoire. Elle est impuissante face aux hommes de Gaza… la bataille Déluge d’Al-Aqsa a révélé le vrai visage de l’administration américaine et la fausseté de ses appels à la liberté et aux droits de l’homme. Nous appelons les peuples de notre oumma, les habitants de Cisjordanie, d’al-Qods et de l’intérieur occupé, à se rendre à Al-Aqsa dès le premier jour du Ramadan. Notre oumma a le devoir de contribuer à la bataille Déluge d’Al-Aqsa. Nous poursuivrons notre bataille pendant le mois de Ramadan contre l’ennemi. »

Hamdan a souligné que le Hamas « fait preuve de flexibilité dans les négociations par souci du peuple palestinien », soulignant que le mouvement est prêt à le défendre pleinement.

Cheikh Hammoud: nous avons la promesse (divine) qu’Israël doit disparaitre

Quant à cheikh Maher Hammoud, le chef de l’Union internationale des oulémas de la Résistance, qui est l’instance qui a organisé cette cérémonie, il a déclaré pour sa part : « Il est du devoir des religieux d’être à l’avant-garde du front de la résistance jusqu’à la disparition de l’entité d’occupation».

Cheikh Hammoud a ajouté : « Nous devons faire avancer la oumma et faire de notre mieux pour ce faire… nous ne devrions pas être faibles face aux faibles, et que nous devons nous en tenir à la vérité et affronter les lâches et les hésitants ».

« Il y a des gens piégés par des décisions politiques injustes et des chaînes de fer, visibles et invisibles, et nombreux sont ceux qui ne peuvent être excusés pour leurs positions… Notre réunion est un petit effort qui pourrait être un pas dans la bonne direction. »

Il a poursuivi : « Nous avons assisté à des mouvements indéniables et à des manifestations sans précédent, la plupart dans le monde occidental. En revanche, dans nos capitales et nos sociétés, c’est l’apathie ou l’incapacité, à l’exception de cet axe qui tente de réveiller la oumma de son sommeil. Nous avons la responsabilité de transformer ce changement partiel en une transformation générale de cette oumma car, comme nous ne cesserons de le répéter: nous avons la promesse (divine) qu’Israël doit disparaitre. »

