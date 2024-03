Le ministre de la Sécurité Yoav Gallant, a clairement mis en garde dans un document interne récemment envoyé aux chefs de l’establishment sécuritaire, contre une explosion de la situation sécuritaire en Cisjordanie pendant le mois de Ramadan.

Le document publié par le journal israélien Yedioth Ahronoth, était adressé à la commission des affaires étrangères et de la sécurité de la Knesset, au chef d’état-major Herzi Halevy, au chef du Mossad Dadi Barnea, au chef du Shin Bet Ronen Bar, au chef du Conseil de sécurité nationale Tzachi Hanegbi et aux membres du cabinet de guerre – le Premier ministre Benjamin Netanyahu et les ministres Benny Gantz et Gadi Eizenkot.

Selon diverses sources, Yedioth Ahronoth a rapporté que Gallant avait exprimé ses craintes d’une explosion sécuritaire en Cisjordanie dans plusieurs forums fermés, « mais désormais il a décidé de mettre en garde par écrit et dans le cadre d’une diffusion relativement large ».

Le journal israélien a publié une série de points qui constituent les plus importants de ce document :

-Le ministre de la Sécurité a mis en garde contre l’explosion de la situation en Cisjordanie à l’approche du mois de Ramadan, qui débutera la semaine prochaine.

-Le ministre de la Sécurité a adressé un avertissement stratégique à la division de renseignement Aman et au Shin Bet concernant la possibilité d’une violente explosion.

-L’escalade en Cisjordanie est dans l’intérêt du Hamas et de l’Iran.

-L’escalade de la situation en Cisjordanie nécessitera le transfert de forces de Gaza et de la frontière nord, ce qui rendra difficile la réalisation des objectifs de la guerre.

-Les raisons les plus importantes de cette escalade sont : l’incitation croissante, la détérioration de la situation économique en Cisjordanie, la faiblesse des appareils des autorités et les déclarations des politiciens israéliens.

Enfin, Gallant recommande de permettre, autant que possible, la liberté de culte dans la mosquée Al-Aqsa.

Le journal ajoute que « Gallant a affirmé dans son document que l’escalade sera telle qu’il nous sera difficile de continuer à concentrer nos efforts et à mener des missions militaires pour atteindre les objectifs de la guerre à Gaza et dans le nord, en raison de la nécessité de transférer des forces du front nord vers la Cisjordanie.

Le ministre de la Sécurité a également mentionné dans le document plusieurs éléments qu’il considère comme étant parmi les raisons de la possible exacerbation des tensions pendant le mois Ramadan de cette année, à savoir : l’ampleur des opérations de résistance, l’incitation croissante sur les réseaux sociaux, les efforts considérables contrecarrés par les forces de sécurité, et la détérioration de la situation économique en Cisjordanie en raison du manque d’entrée des travailleurs en « Israël » et de la faiblesse des services de sécurité en raison de l’incapacité de transférer des fonds.

Les médias israéliens ont fait part des inquiétudes des autorités de sécurité de la Palestine occupée concernant la prochaine saison du mois de Ramadan en Cisjordanie et à alQods occupée.

Le site Internet israélien Yedioth Ahronoth a cité le correspondant aux affaires militaires du journal, Yoav Zeitoun, qui a mis en garde l’establishment sécuritaire et militaire selon lequel « le Hamas pourrait exploiter le moment le plus important pour les musulmans comme une opportunité pour enflammer la scène ».

Zeitoun a souligné deux questions principales qui seront au cœur des discussions entre les services de sécurité dans la période à venir : la première est d’empêcher 100 000 travailleurs palestiniens d’entrer travailler dans les territoires occupés et la seconde est le nombre de fidèles qui seront autorisé à entrer dans la Sainte Mosquée pendant le mois de Ramadan.

Aujourd’hui, le haut-responsable à Hamas, Oussama Hamdan, a appelé « la population de la Oumma à faire du mois de Ramadan une opportunité pour exercer des pressions et d’œuvrer pour sauver notre peuple de la mort ».

Source: Médias