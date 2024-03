L’ex-président Donald Trump, bien parti pour être le candidat républicain à la présidentielle américaine, a exprimé explicitement mardi son soutien à la guerre israélienne contre la bande de Gaza, au moment où la pression internationale s’accroît pour que les Etats-Unis freinent leur allié.

Interrogé sur Fox News sur le fait de savoir s’il était « dans le camp d’Israël », il a répondu « oui ».

A la question de savoir s’il était « d’accord » avec la manière dont l’armée israélienne menait son offensive à Gaza, Donald Trump a alors répondu: « Vous devez mettre fin au problème », sans préciser ce qu’il entendait précisément par « problème ».

Cette interview a été diffusée le jour du « Super Tuesday », au cours de laquelle quinze Etats américains tenaient des primaires républicaine et démocrate, et au moment où le président Joe Biden, seul candidat à avoir une chance de remporter la nomination démocrate pour l’élection de novembre, fait face à de nombreuses critiques pour son soutien à ‘Israël’.

Alors que le nombre de personnes tombées en martyre à Gaza a dépassé les 30.631, majoritairement des femmes et des enfants, et que la population est menacée de famine, le président démocrate est de plus en plus pressé à agir, à la fois au plan international et par sa base électorale démocrate.

Aux Etats-Unis, des organisations militantes appellent à punir dans les urnes le soutien et le financement du gouvernement Biden à ‘Israël’, en optant pour un vote blanc. Plus de 100.000 personnes avaient ainsi voté blanc la semaine dernière lors de la primaire démocrate du Michigan.