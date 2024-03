Les médias israéliens ont rapporté aujourd’hui vendredi que « l’armée a demandé à élargir les négociations et à faire preuve de plus de flexibilité dans les négociations dans l’échange de prisonniers, lors d’une session avec les niveaux politique et sécuritaire ».

« Sauf que le Premier ministre Netanyahu, et un groupe de chefs de la sécurité, dont le chef du Mossad et du Shin Bet, ont rejeté cette demande », selon les médias israéliens.

Le porte-parole des Brigades al-Qassam, Abou Ubaida, a affirmé plus tôt dans la journée que l’occupation est délibérément trompeuse et évasive dans les négociations, et que sa direction est confuse.

Abou Ubaida a évoqué la négligence du gouvernement d’occupation à l’égard de ses prisonniers, s’adressant aux familles de ces prisonniers en disant : « Votre gouvernement manipule vos enfants et insiste pour vous les remettre dans des cercueils ».

Il a révélé « qu’un certain nombre de prisonniers israéliens dans la bande de Gaza souffrent de déshydratation, ce qui met leur vie en danger, en plus de leur exposition aux bombardements de l’armée d’occupation israélienne ».

Source: Médias