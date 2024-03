À l’approche du mois sacré du Ramadan, la direction de la résistance palestinienne intensifie ses appels à l’escalade du déluge d’Al-Aqsa dans toutes les arènes pour défendre la mosquée Al-Aqsa, qu’elle a érigée pour la protéger des plans israéliens de démolition et de judaïsation. Les factions appellent le peuple palestinien de Cisjordanie et d’alQods à s’unir à Gaza, qui continue de faire face à l’agression depuis plus de 5 mois, il y a eu des progrès dans les opérations et une augmentation du nombre de pertes dans les rangs de l’occupation .

Dans ce contexte, l’expert en matière de résistance palestinienne, Hani Al-Dali, dans un entretien avec la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen, a analysé les messages des opérations de résistance à Gaza et de celles qui ont eu lieu en Cisjordanie aujourd’hui, vendredi, où les résistants ont mené 10 opérations en quelques heures, dont l’opération spécifique Homesh qui a fait 7 blessés parmi les soldats de l’armée d’occupation israélienne.

Affrontement hors des murs défensifs

Al-Dali a souligné que « la résistance palestinienne n’attend pas que les forces d’occupation pénètrent plus profondément dans les axes, mais qu’elle poursuit ces forces en dehors des murs défensifs de la bande de Gaza, comme le révèlent les récentes opérations menées par la résistance ».

Il a expliqué que « cette mesure est un message transmis par la résistance aux dirigeants de l’occupation », ajoutant que « les conséquences du maintien des forces israéliennes à Gaza seront une bataille d’usure », expliquant que « l’occupation ne sera pas en mesure d’en supporter le coût,soit des pertes matérielles et humaines dans ses rangs ».

Il a noté « qu’il ne faut pas sous-estimer les capacités de la résistance qui a réalisé des succès sur le terrain », soulignant « l’importance de l’arme de mortier, qui a été le principal outil pour tuer les soldats israéliens en 2014, et cela a conduit à forcer l’occupation à arrêter son agression à l’époque ».

Al-Dali a déclaré « qu’à la lumière de la poursuite de l’agression israélienne contre Gaza pour le 154e jour, les autres factions palestiniennes augmentent leur participation au déluge d’Al-Aqsa et renforcent leurs opérations », indiquant que « tout le peuple s’est engagé dans la confrontation, que ce soit par la résistance ou la fermeté et à saboter les plans de l’occupation ».

La Cisjordanie se prépare au déluge du Ramadan

Concernant la Cisjordanie, Al-Dali a déclaré que « les opérations menées aujourd’hui, confirment que cette zone se prépare jour après jour à se lancer dans le déluge du Ramadan », indiquant que « personne ne pourra arrêter cette escalade ».

Il a parlé des statistiques « qu’il a obtenues de sources de la résistance palestinienne, qui montrent qu’un grand nombre d’opérations ont été menées », précisant que « certaines d’entre elles étaient coordonnées ».

Al-Dali a expliqué que le « déluge du Ramadan réunira tout le peuple palestinien et dépassera les factions afin que la Cisjordanie soit témoin de mouvements populaires, et que certains membres des services de sécurité participeront à ces opérations ».

Il a conclu : « Le plus important est que le feu que l’occupation a allumé à Gaza le consumera dans toutes les arènes : en Cisjordanie, à alQods et en dehors de la Palestine ».

