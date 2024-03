7 soldats israéliens ont été blessés, le vendredi 8 mars, suite à une double opération dans la colonie de Homesh, au nord de la Cisjordanie occupée.

L’armée d’occupation israélienne a indiqué que les soldats ont été blessés suite à l’explosion d’un engin explosif et à des tirs d’armes à feu.

La brigade de Jénine a revendiqué l’opération par haut-parleurs et a diffusé une vidéo de cette opération.

عملية جحيم جنين البطولية يوم أمس بأس أسود السرايا ✌️🇵🇸🖤 pic.twitter.com/ntVNvkmdxX — عيّــ𓂆ـاش🇵🇸 (@yash1948) March 9, 2024

Pour sa part, la radio israélienne a rapporté que « des hommes armés ont ouvert le feu sur un point militaire à Homesh puis se sont enfuis ».

Et d’ajouter: « Les soldats qui ont poursuivi les tireurs ont été blessés par l’explosion d’un engin explosif ».

Deux hommes armés ont tiré une trentaine de balles sur le poste militaire.

Pour sa part, la chaîne israélienne Channel 7 a déclaré qu’une enquête préliminaire indique que des hommes armés ont ouvert le feu sur les forces armées et, peu de temps après, ils ont fait sauter un engin explosif.

🔴 #عاجل | القناة 12 العبرية: عملية مزدوجة شملت إطلاق نار على موقع عسكري إسرائيلي وتفجير عبوة ناسفة لحظة تجمع الجنود في مستوطنة حومش قرب جنين

🔴 مسلحان فلسطينيان أطلقا النار على موقع للجيش وانسحبا وعندما لحقتهما دورية إسرائيلية تعرضت لتفجير قنبلة

🔴 إصابة 3 من الجنود في العملية،… pic.twitter.com/xi3t24Py4P — Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) March 8, 2024

Depuis que l’armée d’occupation israélienne a lancé une guerre dévastatrice contre la bande de Gaza le 7 octobre, les tensions se sont accrues en Cisjordanie. Les forces d’occupation y ont intensifié leurs opérations militaires et multiplié les assauts et les perquisitions, entraînant le martyre de 425 Palestiniens et la blessure de 4 650 autres, selon des sources officielles palestiniennes.