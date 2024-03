Les forces armées yéménites ont annoncé, ce samedi, avoir mené deux opérations militaires au cours desquelles elles ont ciblé un navire et des destroyers américains en mer Rouge et dans le golfe d’Aden avec des missiles et des dizaines de drones.

Le porte-parole des forces armées yéménites a précisé dans une déclaration télévisée que « la première opération a visé avec des missiles navals appropriés le navire américain Propel Fortune dans le golfe d’Aden. Puis, lors de la deuxième opération 37 drones ont ciblé les destroyers de guerre américains en mer Rouge et dans le golfe d’Aden ».

Le général Yehya Sarii a affirmé que « les missiles et les drones ont atteint avec succès leurs objectifs ».

Il a de nouveau affirmé que « les forces yéménites poursuivront leurs opérations dans les mers Arabe et Rouge jusqu’à l’arrêt de l’agression israélienne et la levée du siège contre le peuple palestinien à Gaza ».

Les forces armées ont en outre salué l’ensemble du grand peuple yéménite pour sa position ferme en soutien au peuple palestinien.