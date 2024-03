10 jours après l’annonce de leur mort, les brigades al-Qassam ont révélé le samedi 9 mars l’identité des 4 détenus israéliens du groupe des sept.

Dans un message diffusé sur son site sur Telegram, leur porte-parole Abou Ubeida a indiqué qu’après avoir vérifié l’identité des autres tués, il s’est avéré qu’il s’agit de Ronen Tomy Angel, Eliyahu Margalit, Alex Densig et Eitsik AlJarat.

« Tous les sept ont été tués avec vos armes », ont précisé les Brigades al-Qassam dans leur message.

Le 1er mars, elles avaient indiqué avoir perdu tout contact avec le groupe de combattants palestiniens qui les séquestraient et qui sont eux aussi tombés en martyrs.

Les trois autres détenus israéliens ayant péri étaient selon le Hamas Yoram Itak Mitzejer, Haim Jershon Berri et Amiram Israel Koper. Le premier pourrait être l’ami du Premier ministre israélien.

Les brigades avaient indiqué que le chiffre des détenus qui ont péri dans les raids israeliens s’élèvent à plus de 70.

Netanyahu ne s’inquiète pas pour les prisonniers

Selon l’expert militaire de la chaine qatarie al-Jazeera, Fayez al-Douwayri, le message des Qassam est « éloquent et émouvant » et illustre que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ne s’inquiète pas pour les prisonniers, et leur problème n’est pas une priorité pour lui.

Selon Douwayri, le moment choisi pour la déclaration est « très précis et très embarrassant », d’autant plus qu’il intervient après les négociations du Caire en vue d’un cessez-le-feu à Gaza, et qui se sont terminées sans parvenir à un accord. L’une des raisons de l’échec, selon Al-Douwayri, était la question des prisonniers, car le Hamas ne libérera pas de prisonniers avant un cessez-le-feu définitif à Gaza.

L’expert militaire estime que la trêve temporaire ne servira ni la cause palestinienne ni le Hamas. « Si l’approche américaine me donne 6 semaines avec des questions insignifiantes en termes d’arrivée de la nourriture.. Quelle serait donc la prochaine étape ? »

Dans son point de presse ce dimanche, le chef du bureau politique du Hamas Ismail Haniyeh a déclaré que « l’ennemi évite jusqu’à présent de donner des garanties claires surtout au sujet du cessez-le-feu ».

L’armée israélienne s’enlise à Khan Younès

Evoquant les opérations militaires de l’armée d’occupation israélienne à Khan Younes, au sud de la bande de Gaza, où les combats se poursuivent depuis trois jours dans la région Hamad, à l’ouest, Douwayri commente les déclarations de la radio israélienne selon laquelle elles visent à trouver le chef du Hamas Yahia al-Sinwar.

« Le mouvement Hamas et les Qassam ne dépendent pas d’un seul chef. Beaucoup de leurs chefs sont tombés en martyrs », a-t-il précisé.

Les médias palestiniens ont fait état samedi d’explosions violentes et de feu qui a ravagé divers immeubles du quartier Hamad.

Sur la situation dans la région al-Qarara, dans le nord de Khan Younes, où les bombardements israéliens sont sans répit, il explique que cette zone représente « le goulot d’étranglement par lequel transitent les approvisionnements de l’armée d’occupation ».

Concernant la région centrale de la bande de Gaza, où les combats font toujours rage, il constate que les forces israéliennes ne sont pas parvenues à entrer dans le camp de Nusseirat, raison pour laquelle la situation risque de s’enflammer là-bas, prévoit-il.

Selon l’AFP, l’armée israélienne a fait état d’une trentaine de combattants palestiniens tués ces dernières 24 heures dans le centre de Gaza et à Khan Younès.

Mais selon le journal Maariv, « alors que la guerre entame son 6ème mois, Israël semble coincé et trébuchant au sud comme au nord. Les dernières semaines se sont transformées en une défaite lente dans les réseaux de tunnels qui n’en finissent pas à Khan Younès ».

Le chef de la Commission des renseignements du Sénat américain Mark Warner a pour sa part, déclaré que « ce qui s’est passé avec l’armée israélienne dans les tunnels est une leçon à retenir ». Warner s’est dit aussi étonné que l’armée israélienne n’ait pu détruire que le tiers des tunnels.

« Personne ne s’attendait à ce qu’Israël ne puisse éliminer que 35% des combattants du Hamas », a-t-il déploré.

85 martyrs. Netanyahu veut entrer à Rafah

L’armée d’occupation israélienne a de nouveau largué ce dimanche ses bombes sur Gaza, faisant des dizaines de martyrs à la veille du mois de ramadan.

Selon le gouvernement de Gaza, au moins 85 Palestiniens sont tombés en martyrs ces dernières 24 heures dans plus de 60 frappes nocturnes qui ont aussi touché des habitations dans le centre et le sud de Gaza, surtout à Khan Younès. Au moins 13 personnes ont péri dans la chute d’obus sur des tentes de déplacés dans la région d’Al-Mawasi, entre Khan Younès et Rafah, a précisé le ministère de la Santé.

A Rafah, les raids israéliens ont détruit la tour al-Masri après avoir sommé ses habitants de l’évacuer.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré : « Nous allons entrer à Rafah et la ligne rouge pour nous est que l’attaque du 7 octobre ne se répète pas ».

Dans une interview avec le média américain Politico, il a insisté « qu’il n’y aura pas de cessez-le-feu sans libération des otages ».

Selon lui, « la majorité écrasante des israéliens, depuis le 7 octobre, ne voient pas d’Etat palestinien ».

Source: Divers