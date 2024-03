Le chef du mouvement yéménite Ansarullah, sayyed Abdel-Malik al-Houthi, a annoncé que « les forces armées yéménites empêcheront les navires liés à l’occupation israélienne de traverser l’océan Indien et le cap de Bonne-Espérance », soulignant que « leurs opérations ont atteint une ampleur sans précédent puisque 3 d’entre eux ont atteint l’océan Indien ».

Dans un discours qu’il a prononcé jeudi soir, sayyed Al-Houthi a affirmé que « l’intention sérieuse de Sanaa était d’élargir la portée de ses opérations, pour atteindre des endroits auxquels l’ennemi ne s’attendrait jamais », soulignant que « la position yéménite se renforce continuellement ».

Sayyed Al-Houthi a également souligné que « les capacités militaires yéménites se développent continuellement », réitérant que « les États-Unis ne pourront pas empêcher le Yémen de soutenir Gaza, quoi qu’ils fassent ».

Le leader d’Ansarullah a révélé que « les forces armées yéménites ont mené, en une semaine, 12 opérations de soutien à la bande de Gaza, ciblant des navires et des barges dans les mers Rouge et d’Arabie et dans le golfe d’Aden, en utilisant 58 missiles balistiques et des drones ».

Sayyed Al-Houthi a expliqué : « Le nombre total de navires et de barges ciblés a atteint 73, tandis que les opérations militaires yéménites se poursuivent de manière effective et efficace, dans le cadre de la bataille de la conquête promise et du jihad sacré, en soutien au peuple palestinien à Gaza ».

Le Yémen a jusqu’à présent fourni 34 martyrs dans les opérations de soutien à Gaza, selon sayyed Al-Houthi, qui a affirmé : « Nous sommes honorés d’offrir des martyrs dans cette bataille sacrée ».

Dans le même contexte, le leader d’Ansarullah a affirmé que « les Etats-Unis d’Amérique ont lancé 32 opérations de bombardements et de raids au cours de la semaine écoulée », soulignant que « ces bombardements n’ont eu aucun impact sur les opérations menées par les forces armées ».

Il a poursuivi : « les opérations visant les navires liés à l’occupation israélienne, en plus de ceux liés aux parties américaine et britannique, se poursuivent avec une grande efficacité », expliquant que « l’intransigeance américaine et britannique récoltera le même résultat, à savoir l’expansion du cercle de conflits et de guerres dans la région en général ».

Il a ajouté que « les Américains et les Britanniques n’ont d’autre choix que de mettre fin à l’agression contre Gaza et d’arrêter d’affamer sa population », notant qu’il ne faut pas rester silencieux sur la couverture continue et le plein soutien de Washington à l’occupation israélienne pour affamer le peuple palestinien ».

Un appel à des manifestations d’un million d’hommes pour soutenir Gaza

Quant à la position populaire yéménite de soutien aux Palestiniens et aux forces armées, sayyed Al-Houthi a insisté sur le fait que « l’élan populaire doit rester parallèle aux opérations militaires », appelant le peuple yéménite à « une sortie honorable de deux millions de personnes demain (vendredi) après-midi à Sanaa et dans d’autres gouvernorats, en solidarité avec Gaza ».

Il a également indiqué que » la bataille continue et que ce n’est pas la religion, la loyauté, la chevalerie ou la virilité qui consiste à hisser des drapeaux, à évacuer des places ou à ignorer la tragédie du peuple palestinien », ajoutant que « notre conscience humaine, notre religion, notre morale , notre dignité, notre fierté et notre appartenance à l’Islam nous interdisent de se contenter de regarder l’oppression de la Palestine, ou de garder le silence à ce sujet ».

Les habitants de Gaza soutiennent à la résistance

Parlant de la fermeté de la résistance à Gaza, sayyed Al-Houthi a insisté sur « la poursuite des combats sur différents axes, car l’occupation a été surprise par des embuscades et de nouvelles tactiques, qui lui ont infligé de lourdes pertes ».

Dans son discours, sayyed Al-Houthi a condamné « les abus et la distorsion de la résistance palestinienne et de son jihad dans certains pays arabes, en les incluant sur les listes terroristes ».

Sayyed Al-Houthi a noté que « les habitants de la bande de Gaza sont patients alors qu’ils connaissent des souffrances comme on n’en trouve pas dans le monde entier, mais leur position n’a pas changé et leur détermination ne s’est pas brisée, ils continuent donc à soutenir la résistance ».

Dans ce contexte, le leader d’Ansarullah a salué « les tribus de la bande de Gaza, pour leur conscience des tentatives de l’occupation d’exploiter l’aspect humanitaire dans le but de séparer la population de Gaza des résistants ».

L’Iran seul a soutenu les Palestiniens dans le monde islamique

En outre, sayyed Al-Houthi a souligné l’étendue de la responsabilité des musulmans de tous les pays islamiques concernant ce qui se passe dans la bande de Gaza, notant que la partie officielle là-bas « n’a pas adopté de position pratique sérieuse en faveur du peuple palestinien ».

Sayyed Al-Houthi a regretté que « les pays du monde islamique n’aient pas pris de véritables mesures économiques et politiques, ni de mesures pour faire pression sur les parties américaine et israélienne », rappelant que « l’Iran, est le seul parmi ces pays, a avoir fourni des armes aux moudjahidines de Gaza, pour la défense de la oumma ».

La tromperie américaine fait partie de l’agression israélienne

« D’un autre côté, les États-Unis et d’autres pays occidentaux ne ressentent aucune gêne à fournir des armes à l’ennemi israélien pour qu’il puisse achever son crime de génocide à Gaza, où il commet le crime du siècle, avec la participation américaine et la contribution des pays occidentaux et certains Arabes », a martelé M. Al-Houthi.

Dans le même contexte, il a souligné que Washington « renforce sa contribution à la criminalité dans la bande de Gaza, en empêchant la cessation de l’agression, et ses efforts pour éviter la poursuite de l’agression et du siège ».

De même, le leader d’Ansarullah a expliqué que « les méthodes de tromperie et de duperie pratiquées par les États-Unis font partie de l’agression contre le peuple palestinien ».

Concernant les opérations de débarquement d’aide menées par Washington qui ont conduit au martyre d’un certain nombre de Gazaouis, sayyed Al-Houthi a affirmé que « leur intention était d’insulter la dignité du peuple palestinien », expliquant que « l’occupation tente de déplacer le rôle officiel à Gaza concernant la distribution de l’aide ou la supervision de sa distribution ».

Abdel Salam: tout navire lié à l’occupation sera une cible aux missiles yéménites

À son tour, le porte-parole d’Ansarullah, Mohammad Abdel Salam, a affirmé que « les compagnies maritimes internationales liées à Israël doivent prendre avec le plus grand sérieux l’escalade annoncée par sayyed alHouthi et être au courant de tout navire naviguant dans l’océan Indien et le Cap de Bonne-Espérance qui a un lien avec l’entité sioniste, car il sera une cible aux missiles yéménites ».

Source: Médias