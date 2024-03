100 civils palestiniens sont tombés en martyre et plus de 200 autres ont été blessés lorsque les forces d’occupation israéliennes ont pris pour cible dans la nuit de jeudi à vendredi un rassemblement de citoyens attendant de l’aide humanitaire au rond-point koweïtien dans la bande de Gaza.

Le ministère de la Santé dans la bande de Gaza a déclaré sur la plateforme Telegram que « les blessés gisaient au sol dans le complexe médical d’Al-Shifa. Les équipes médicales étaient incapables de gérer l’ampleur et le type des blessures en raison de la carence des capacités médicales et humaines ».

« Ce qui s’est passé au rond-point du Koweït indique les intentions préméditées de l’occupation de commettre un nouveau et horrible massacre », a affirmé le ministère.

Et de poursuivre : « nous nous attendons à ce que le nombre de martyrs augmente en raison de la gravité des blessures qui parviennent aux hôpitaux de Gaza ».

Les martyrs et les blessés ont été transférés vers 4 hôpitaux de la ville de Gaza et du nord de l’enclave: Le Baptiste, Al-Shifa à Gaza, Al-Awda et Kamal Adwan au nord de la bande de Gaza.

Le porte-parole de la Défense civile à Gaza, Mahmoud Basal, a expliqué à la télévision Al-Mayadeen : « Les hélicoptères ont ouvert le feu sur les citoyens, puis l’artillerie d’occupation a poursuivi le massacre au rond-point koweïtien. »

Il a affirmé que « l’artillerie de l’occupation a bombardé les citoyens après qu’ils se soient abrités dans les bâtiments suite aux tirs des hélicoptères israéliens à leur encontre ».

L’armée d’occupation israélienne a comme d’habitude démenti être derrière ce massacre, prétendant « qu’elle est en train d’évaluer l’incident avec la précision qu’il mérite ».