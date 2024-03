Un universitaire américain de haut niveau ayant une vaste expérience dans le domaine de la mesure sur le terrain Santé des morts dans les crises a confirmé que les chiffres publiés par le ministère de la du gouvernement à Gaza sur les victimes de la guerre là-bas sont exacts et impeccables.

Le professeur Leigh Roberts qui est épidémiologiste et professeur émérite à la Mailman School of Public Health de l’Université Columbia, a déclaré dans un article du magazine américain Time que les chiffres publiés par le ministère palestinien à Gaza sur les victimes de la guerre pourraient être sous-estimés par rapport à la réalité.

Le professeur Roberts, qui a participé à la mesure de la mortalité lors de crises dans de nombreux pays du monde, a souligné qu’en décembre dernier, la revue médicale Lancet avait publié deux articles sur la surveillance de la mortalité à Gaza : le premier a été mené par des scientifiques ayant une grande expérience à l’Université Johns Hopkins et l’autre par la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Tous deux ont conclu que les chiffres de Gaza étaient raisonnables et crédibles.

L’analyse de Hopkins a examiné les aspects internes des données, tels que la comparaison des rapports sur les tendances hospitalières avec les chiffres agrégés et les taux de mortalité parmi le personnel des Nations Unies avec les rapports agrégés du ministère de la Santé en termes de tendances et de mécanismes de décès, a-t-il expliqué.

Il a attiré l’attention sur le fait qu’il y a un grand nombre d’employés de l’ONU à Gaza, et qu’il existe des relations très étroites entre les taux de mortalité de ces employés et la population totale, et le nombre d’habitants qui meurent sous les bombes dans leurs maisons.

Quant à l’analyse de l’école de Londres, elle a examiné certains des mêmes problèmes et a trouvé une corrélation presque complète entre les rapports de bombardement du gouvernement et les images satellites. Elle s’est axée sur les 7 000 décès signalés dans les établissements de santé et les morgues en octobre dernier.

Selon cette analyse, les données analysées par l’école de Londres provenaient directement de nombreux établissements de santé et des morgues, et constituaient la plupart des chiffres récapitulatifs publiés plus tard par le ministère de la Santé. Le groupe en a conclu qu’il était peu probable qu’il y ait fabrication de données.

Cependant, le professeur Roberts a souligné que les preuves étayant la crédibilité du nombre de morts dans les rapports du ministère de la Santé à Gaza vont au-delà de ces deux évaluations.

En 2021, une évaluation du système de surveillance des décès au ministère de la Santé à Gaza a révélé que le nombre de décès dans le système était inférieur de 13% à la réalité.

Lors des crises précédentes, les rapports de MSF et de l’ONU ont étroitement coïncidé avec les rapports de ce ministère, malgré les dénégations israéliennes.

Roberts a déclaré que la plupart des pays du monde enregistrent généralement beaucoup moins de 87% de leurs décès, mais Gaza présente plusieurs caractéristiques qui font que la surveillance fonctionne bien: une population élevée avec une éducation supérieure et une courte distance pour que les gens atteignent les établissements de santé.

Une évaluation financée par l’USAID en 2014 a révélé que 99% des accouchements étaient assistés par un professionnel de la santé qualifié, contre environ 80% dans le monde, a-t-il déclaré.

Il a déclaré que le nombre de morts dans les guerres a toujours été un sujet politique, un lieu de désaccord et de conflit, mais ce qui est réconfortant, c’est que généralement, avec le temps, la réalité et la science ont un moyen de se faire accepter, parfois même pendant le conflit en cours.

Traduit d’a-Jazeera

Source: Média