Le ministre iranien de la Défense, Mohammad Reza Ashtiani, a affirmé : « Toute erreur ou aventure stratégique de la part des États-Unis et de l’entité sioniste entraînera une aggravation de la situation dans la région ».

Lors de sa rencontre avec son homologue syrien, Ali Mahmoud Abbas, au siège du ministère iranien de la Défense, Ashtiani a souligné que « l’armée d’occupation israélienne n’atteindra aucun de ses objectifs à Gaza ».

Il a ajouté « la responsabilité des États-Unis dans le martyre de plus de 30 000 Palestiniens et dans plus de 70 000 autres blessés, ce qui n’aurait pas eu lieu sans le soutien des États-Unis, le silence des organisations internationales et l’inaction de certains pays arabes et islamiques ».

Ashtiani a condamné les attaques israéliennes contre la Syrie, soulignant qu’elles « violent l’intégrité territoriale de la Syrie ».

Il a déclaré que « faire face aux attaques de l’entité sioniste nécessite la création d’une force de dissuasion. Par conséquent, les mesures et plans nécessaires et urgents pour empêcher l’arrogance de cette entité sont à l’ordre du jour ».

Il a souligné la volonté du ministère iranien de la Défense d’utiliser toutes ses capacités aux côtés du gouvernement syrien afin de développer la force de défense et de dissuasion syrienne, « tout comme il l’a été aux côtés de la Syrie pendant la guerre contre le terrorisme ».

Pour sa part, le général Ali Mahmoud Abbas a affirmé : « Les événements de Gaza ont révélé à l’opinion publique les vrais et faux visages des États-Unis et de l’Occident ».

Abbas a conclu que « les Etats-Unis n’ont épargné aucune occasion de détruire la stabilité et la sécurité dans la région », soulignant « l’illégalité de la présence américaine en Syrie, car les forces américaines sont devenues une base de soutien aux groupes séparatistes et terroristes ».

