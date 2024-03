Les conflits internes à « Israël » se sont accrus sur plusieurs sujets, coïncidant avec la guerre en cours dans la bande de Gaza depuis plus de 5 mois, à la lumière de l’échec des objectifs déclarés concernant la guerre. Après un violent conflit de positions et d’opinions concernant la gestion de la guerre et les négociations pour parvenir à un accord sur les prisonniers, un différend éclate entre les colons Haredim et d’autres dans l’entité sioniste, en raison de leur refus de s’enrôler dans les rangs des forces israéliennes.

Dans le contexte de l’opposition des colons haredim à leur enrôlement pour des raisons doctrinales bibliques, ils ont manifesté dans alQods occupée, rejetant le enrôlement obligatoire des élèves des écoles religieuses, brandissant le slogan: Nous mourons et ne nous enrôlons pas.

Lundi soir, les colons protestataires ont fermé le tramway de la rue Jaffa, selon les médias israéliens.

Les manifestations ont donné lieu à des affrontements entre les Haredim et la police d’occupation, qui a déclaré avoir recours à la force contre les manifestants émeutiers à alQods occupée ajoutant « les manifestants ont accusé nos membres d’être des nazis et leur ont dit d’aller à la mort à Gaza. »

« Les conflits internes se sont transformés en contre-mouvements et en revendications, qui ont dégénéré lorsqu’un colon a écrasé un manifestant Haredim », selon la Douzième chaîne israélienne.

Le mouvement israélien Mères sur le Front a déclaré, en réponse à la manifestation des Haredim : « Quiconque ne veut pas servir dans l’armée doit quitter Israël« .

Il y a deux jours, plus de 34 000 colons ont manifesté pour exiger l’imposition de l’enrôlement obligatoire aux Haredim, dans le cadre de ce qu’ils ont appelé l’égalité face au fardeau de la guerre. Ils ont appelé à un accord d’échange de prisonniers avec la résistance palestinienne, en plus de leurs appels à la démission du Premier ministre Benjamin Netanyahu et à la formation d’un autre gouvernement.

Source: Médias