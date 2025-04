Le ministère palestinien des Affaires étrangères a mis en garde contre des velléités destinées à démolir la mosquée d’al-Aqsa, après la diffusion d’un clip vidéo intitulé « L’année prochaine à Jérusalem reconstruite ».

Produit par des plateformes de colonisation israéliennes extrémistes utilisant la technologie de l’intelligence artificielle, les images illustrent la démolition de la mosquée Al-Aqsa et la construction du prétendu Temple de Salomon à sa place.

Le ministère a considéré la diffusion délibérée de ce clip comme une incitation systématique à intensifier les attaques contre les lieux saints chrétiens et islamiques à Jérusalem occupée, en particulier à la lumière de la réponse internationale modérée au génocide perpétré dans la bande de Gaza et à l’escalade des attaques des colons en Cisjordanie occupée.

Entretemps, les provocations dans la mosquée d’al-Aqsa ne cessent de s’intensifier dans une énième tentative d’y imposer un fait accompli.

Durant les 5 derniers jours, plus de 7.000 colons ont afflué vers ses cours et effectué des prières talmudiques, ce qui constitue « une violation sans précédent du statut historique, religieux et juridique de longue date de la mosquée bénie Al-Aqsa en tant que mosquée islamique réservée aux musulmans uniquement », selon l’Administration du Legs islamique à al-Qods, responsable en principe de sa gestion.

Par ailleurs, la chaine qatarie al-Jazeera a rapporté que la police de l’occupation israélienne a interdit à des touristes chrétiens de se rendre vers l’Eglise du Saint-Sépulcre dans la ville sainte, pour y célébrer le Samedi Saint.

Les forces d’occupation ont érigé des barrages sur les routes menant à l’église, empêchant l’arrivée de dizaines de fidèles. Elles ont renforcé les procédures d’inspection des cartes d’identité des visiteurs et ont empêché certains d’entre eux d’entrer par les portes de la vieille ville, selon la chaine qatarie.

Source: Divers