Le président turc Recep Tayyip Erdogan a souligné samedi que « son pays insiste sur ses lignes rouges en Syrie », précisant « qu’il n’accepterait aucun plan qui légitimerait les organisations terroristes ou leurs extensions ».

Dans une déclaration rapportée par l’agence turque Anadolu, Erdogan a indiqué que « la Turquie prévoit d’établir des zones de libre-échange, des bases logistiques et des marchés frontaliers dans le nord de la Syrie ».

La Syrie et la Turquie ont signé un protocole d’accord visant à réactiver la coopération bilatérale dans le domaine du transport routier international de passagers et de marchandises, et à faciliter le passage des camions et le trafic de transit entre les deux pays.

Le 6 février 2025, Bloomberg a rapporté que « la Turquie envisage d’établir des bases militaires en Syrie et cherche également à former sa nouvelle armée, afin de renforcer son influence dans le pays après le renversement de l’ancien régime ».

Le même mois, Reuters a révélé un accord syro-turc qui pourrait permettre à la Turquie d’établir de nouvelles bases aériennes en Syrie, d’utiliser l’espace aérien syrien à des fins militaires et d’assumer un rôle de premier plan dans la formation des forces de la nouvelle armée syrienne.

Source: Médias