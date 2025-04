Des dizaines de colons israéliens armés ont pris d’assaut un village à l’est de la Cisjordanie, attaquant des propriétés palestiniennes. Les violences commises par les colons, sous la protection de soldats israéliens, se multiplient dans tout le territoire occupé.

Hassan Mleihat, coordinateur de l’Organisation al-Baydar pour la défense des droits des Bédouins, a déclaré que ce samedi 19 avril, des colons extrémistes ont fait irruption dans le village de Ras Ein al-Auja avec leurs troupeaux de moutons, faisant paître le bétail près des maisons palestiniennes.

Les colons sionistes ont vandalisé les propriétés des habitants et tenté de les empêcher d’accéder à leurs terres.

« Les attaques des colons contre les communautés bédouines se sont considérablement intensifiées et menacent désormais tous les aspects de la vie bédouine », a averti Mleihat.

Ailleurs, dans le village de Khirbet al-Deir, situé à 10 kilomètres au sud-ouest de Bethléem, des colons israéliens ont volé des pompes à eau qui servent à irriguer les fermes des agriculteurs palestiniens.

Outre ces dernières attaques, le nord de la vallée du Jourdain est depuis des années régulièrement la cible d’attaques commises par des colons illégaux et par les forces d’occupation israéliennes.

À noter que depuis la formation du cabinet du Premier ministre Benjamin Netanyahu fin 2022, on assiste à une nette augmentation d’agressions de colons israéliens contre les Palestiniens, notamment sur le flanc nord de la Cisjordanie.

De nombreuses attaques contre des biens palestiniens, notamment des incendies criminels et des graffitis, ont lieu régulièrement dans les territoires occupés, notamment en Cisjordanie.

Cependant, les autorités du régime sioniste poursuivent rarement les agressions des colons contre des Palestiniens et leurs biens, classant la grande majorité des dossiers sans suite, dû à l’absence délibérée d’enquêtes policières appropriées.

L’armée d’occupation israélienne a lancé son agression contre la Cisjordanie occupée le 21 janvier sous le prétexte de cibler les combattants de la Résistance liés au Bataillon de Jénine.

Depuis le début de la guerre à Gaza en octobre 2023, au moins 952 Palestiniens sont tombés en martyre suite aux tirs des troupes et des colons israéliens, et plus de 7 000 autres blessés en Cisjordanie.

Toutefois, en juillet dernier, la Cour internationale de justice (CIJ) a déclaré que l’occupation à long terme des territoires palestiniens par ‘Israël’ était illégale, exigeant l’évacuation de toutes les colonies de Cisjordanie et de Qods-Est.

Source: Avec PressTV