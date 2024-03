Le chef du mouvement Hamas, Oussama Hamdan, a affirmé que « le mouvement s’efforce par tous les moyens de mettre fin à la guerre d’agression contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza et qu’il intensifie ses efforts pour apporter de l’aide dans la bande ».

Hamdan a souligné que « le mouvement a présenté une vision globale qui réalise les priorités du peuple palestinien, à savoir: l’arrêt de l’agression, le retour des déplacés, l’entrée de l’aide et la reconstruction », soulignant « qu’il a fait preuve de flexibilité pour parvenir à un accord, notamment dans le domaine des prisonniers et a appelé l’occupation à saisir l’opportunité plutôt que de fuir ».

Hamdan a noté que « c’est le Premier ministre de l’occupation, Benjamin Netanyahu, qui fait obstacle à la conclusion d’un accord, car le mouvement avait précédemment présenté une proposition en trois étapes, et la réponse de l’occupation a été négative et n’a pas répondu aux demandes du peuple palestinien ».

Hamdan a ajouté que « l’agression continue contre l’hôpital Al-Shifa est une tentative de dissimuler l’échec militaire de l’occupation », indiquant que « l’occupation a admis avoir exécuté plus de 50 Palestiniens à l’intérieur de l’hôpital ».

Hamdan a confirmé le soutien des tribus dans leur position en faveur de la résistance et du gouvernement, soulignant que « le ciblage par l’occupation des dirigeants des services de sécurité et des personnalités tribales révèle le plan criminel de l’occupation visant à semer la discorde ».

Le chef du Hamas a tenu l’administration du président américain Joe Biden pour responsable des crimes continus de l’occupation, appelant « le monde à intervenir pour mettre fin au génocide dans la bande de Gaza et apporter de l’aide ».

Hamdan a noté « qu’il n’y at pas d’alternative à l’ouverture des points de passage et à l’acheminement de l’aide, en particulier dans le nord de la bande de Gaza, tenant l’occupation responsable du ciblage des convois humanitaires et de leurs équipes de protection ».

Hamdan a conclu en appelant la Cour internationale de Justice à obliger « Israël » à apporter de l’aide dans la bande de Gaza, appréciant la position de l’Afrique du Sud dans ce contexte.

Source: Médias