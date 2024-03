La résistance palestinienne continue d’affronter les forces d’occupation israéliennes, sur différents fronts de combat dans la bande de Gaza, en menant plusieurs opérations ciblant les soldats et les véhicules d’occupation à Khan Yunis, coïncidant avec des affrontements à Madinat Al-Zahra et dans la région d’Al-Mughraqa au centre de la bande de Gaza.

Le correspondant d’Al-Manar à Gaza a rapporté que « la résistance est engagée dans de violents affrontements à Khan Yunis et à proximité du complexe médical Nasser ».

De leur côté, les Brigades Qassam, la branche militaire du mouvement Hamas, ont annoncé avoir visé un char israélien Merkava avec un engin Shawaz, assurant que son équipage avait été tué ou blessé.

Elles ont ajouté que « trois hélicoptères de l’occupation ont atterri pour évacuer les morts et les blessés dans le centre-ville, dans la ville de Khan Yunis, au sud de la bande de Gaza ».

En outre, les Brigades Al-Qods, la branche militaire du Mouvement du Jihad islamique en Palestine, ont affirmé que « leurs résistants ont bombardé, avec des obus de mortier, une position de soldats et de véhicules d’occupation, dans l’axe faisant face à l’avancée d’Al-Qarara, au nord-est de Khan Yunis ».

À proximité du complexe médical d’Al-Shifa, à l’ouest de la ville de Gaza, les brigades ont bombardé le quartier général de commandement et de contrôle de l’occupation avec des obus de mortier lourds.

En outre, les Brigades Al-Qods ont diffusé des images de préparation d’explosions de missiles et de lancement de ceux-ci vers la colonie de Sderot et les colonies entourant la bande de Gaza, au nord de la bande.

Quant aux Brigades des Martyrs d’Al-Aqsa, après avoir contacté l’un de leurs groupes de combat, elles ont confirmé qu’une force à pied israélienne était tombée dans une embuscade, entraînant la mort ou la blessure de ses membres, notant que les hélicoptères de l’occupation travaillaient pour les évacuer dans la région d’Al-Aqsa, au quartier Balad, au centre de la ville de Khan Yunis.

Dans le centre de la bande de Gaza, les brigades ont déclaré que « leurs moudjahidines ont mené de violents affrontements contre les forces d’occupation et leurs véhicules militaires, dans l’axe visant à repousser l’avancée dans la région d’Al-Mughraqa ».

De leur côté, les Brigades de résistance nationale, Forces Omar al-Qassem, branche militaire du Front démocratique de libération de la Palestine, ont annoncé le bombardement d’un rassemblement de véhicules d’occupation, au nord-est de Juhr al-Dik, au sud de la ville de Gaza, avec plusieurs obus de mortier.

Ses combattants se sont livrés à de violents affrontements au centre de Khan Yunis et à proximité du complexe médical Nasser, notant qu’ils ont tiré un missile RPG en direction de l’armée d’occupation, et ont fait exploser un engin guidé et tiré un missile Tandum dans l’axe du centre-ville, à Khan Yunis.

Dans le cadre de la coopération entre les différentes ailes militaires des factions de la résistance palestinienne, les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa et les Brigades d’Al-Qods, dans le cadre d’une opération conjointe, ont détruit une position de véhicules et de soldats d’occupation, à proximité du quartier d’Al- Complexe médical Shifa, avec un barrage d’obus de mortier de 60 mm.

En collaboration avec les Brigades des Martyrs d’Al-Aqsa – Brigade Liwa Al-Amoudi, les Brigades Moudjahidines, la branche militaire du Mouvement des Moudjahidines palestiniens, ont rapporté avoir ciblé des rassemblements de forces d’occupation à proximité de l’hôpital Al-Shifa, à l’ouest de Gaza avec un certain nombre de missiles.

