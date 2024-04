La Résistance islamique au Liban – Hezbollah – poursuit ses opérations en soutien au peuple palestinien inébranlable dans la bande de Gaza et en soutien à sa résistance et en réponse aux attaques israéliennes contre le Liban, et cible les sites d’occupation à la frontière avec la Palestine occupée.

La résistance a annoncé avoir mené une attaque aérienne avec des drones d’assaut sur la base israélienne Ramot Naftali en réponse à l’attaque de l’occupation contre les villages de Taybah et Aita al-Shaab. Elle a également ciblé, avec des dizaines de roquettes Katyusha , les positions d’artillerie de l’occupation à Zaoura en réponse à l’attaque des deux villages.

Elle a visé la colline Karantina et le site de Ruwaisat al-Alam dans les collines libanaises occupées de Kfarchouba avec des armes d’artillerie, indiquant qu’il a réalisé des frappes directes.

La résistance a également ciblé le site d’Al-Samaqa dans les collines libanaises occupées de Kfar Shuba, le site d’Al-Marj et le site de Miskav Am avec des armes appropriées, confirmant que les sites israéliens ont été directement touchés.

Et ce soir, plus de 50 missiles ont été tirés depuis le Liban vers le nord de la Palestine occupée, et les médias israéliens ont rapporté que de salves de missiles ont visé une cible militaire israélienne dans le Golan syrien occupé.

Quant aux attaques israéliennes sur le sud du Liban, le correspondant d’Al-Manar a rapporté que l’armée d’occupation avait tiré des fusées éclairantes au-dessus de l’espace aérien des villes d’Ainata et de Kunine et ciblé avec des tirs d’artillerie la périphérie des villes d’Al-Dhahira et d’Alma Al -Shaab.

Ce matin, les forces d’occupation ont attaqué l’équipe de la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen, avec des tirs directs depuis le site Miskav , à la frontière avec la Palestine, alors qu’elle passait sur la route principale d’Al-Adisa, ce qui a endommagé le véhicule de l’équipe de reporter.

Source: AlManar