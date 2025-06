Il a fallu attendre 18 heures pour que l’Iran riposte à l’offensive de grande envergure lancée depuis l’aube de ce vendredi par l’entité sioniste contre son territoire.

Baptisée « Promesse tenue 3 », dans la continuité des deux précédentes qui avaient été réalisées en 2024, elle a été lancée en début de soirée, directement après un discours au peuple iranien du guide suprême de la révolution l’imam Khamenei dans lequel il a déclaré que « l’entité sioniste subira un châtiment difficile ».

Les médias iraniens ont fait état de quatre vagues de missiles balistiques qui ont été lancées à quatre moments de la soirée. Les médias israéliens en ont évoqué deux. Il est question de 200 missiles balistiques, selon la société de diffusion israélienne publique Kan.

Des missiles ont contourné le Dôme de fer et se sont abattus dans 7 zones de Tel Aviv. La chaine israélienne 13 rend compte de plusieurs dizaines de bâtiments et de voitures endommagés. Près de 7 missiles se sont écrasés sur Gush Etzion au centre d’Israël

Les médias israéliens révèlent que 9 régions ont été visées par les missiles iraniens dont Haïfa, Beersheba (Bir as-Sabaa)

Les images de destructions dans le centre surtout à Tel Aviv sont sans précédents, ont commenté des médias israéliens selon lesquels elles ont été causées aussi bien par les missiles iraniens que par les éclats des missiles d’interception israéliens.

Il y aurait eu 40 blessés, selon les secours israéliens.

Il est difficile d’identifier les endroits qui ont été frappés, surtout qu’Israël a demandé aux gens de ne pas les photographier.

Des médias avaient toutefois indiqué que le bâtiment du ministère de la Défense a été frappé à deux reprises. Et un incendie s’est déclaré près de lui.

Le porte-parole de l’armée d’occupation était en pleine point de presse lorsque la riposte iranienne a été lancée. Il a dû l’interrompre. Les Israéliens avaient été priés de se cacher dans les abris avant l’arrivée des missiles. Tandis que les sirènes d’alerte ont retenti sur tout le territoire.

Des missiles balistiques ont été vus survolant la Galilée depuis le sud du Liban.

Dans son communiqué, le Corps de gardiens de la révolution islamique indique avoir lancé « sa réponse écrasante et précise contre des dizaines de cibles, de centres militaires et de bases aériennes du régime sioniste usurpateur dans les territoires occupés. »

Les missiles ont été tirés depuis plusieurs provinces iraniennes, rapportent les médias israéliens qui ont diffusé aussi les images de tirs de missiles depuis des sous-marins iraniens.

Pendant la journée Israël avait lancé des dizaines de raids aériens via 200 avions de chasse qui ont visé des installations nucléaires et balistiques à Téhéran, Tabriz, Hamadān, Machhad et Bouchehr. Une centaine de cibles ont été ciblées.

Selon les médias iraniens ils ont visé entre autres :

+ l’usine d’enrichissement d’uranium Natanz dans la province d’Ispahan. Selon le vice-directeur de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique, les dommages causés se situent dans les bâtiments à la surface. L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a confirmé que l’important site d’enrichissement d’uranium de Natanz avait été visé, mais a souligné que le niveau de radiation n’avait pas augmenté dans la zone.

10 autres régions dans cette province avaient aussi fait l’objet de raids.

+ la région du réacteur nucléaire Fordo

+ la capitale Téhéran ou la tour Milad a été endommagée, et ont été visés entre autres les quartier Qouy Nasr et Zawiyat al-Nasr

Selon les chiffres officiels, 78 personnes sont tombées en martyrs et plus de 320 blessés à Téhéran.

+ L’aéroport de Tabriz au nord du pays où un feu s’est déclaré et des fortes explosions ont eu lieu avec des panaches de fumée noire

+ la base aérienne Nojeh, des centres militaires à Nahawand , les deux aéroports Mehr Abad et Bouchehr

+ La ville Qasr Chrine et la ville Kangaour dans la province de Kermânchâh.

+La ville sainte Qom

+ le passage frontalier dans l’Azerbaïdjan oriental où un garde-frontière est tombé en martyr

+ Les médias locaux ont fait état d’un soldat iranien tué lors d’une frappe contre une base militaire du nord-ouest, près de l’Irak.

Alors que l’armée israélienne s’était aussi targué d’avoir éliminé les lanceurs de missiles et des défenses aériennes, une bataille aérienne s’est produite dans la soirée entre les avions de chasse israéliens et la défense aérienne iranienne au-dessus de la capitale Téhéran.

L’armée iranienne a par la suite déclaré avoir abattu deux F-35 et capturé une femme pilote qui s’est éjectée de l’un d’eux. Le sort du second pilote n’a pas été précisé.

