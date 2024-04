La Résistance islamique au Liban, branche armée du Hezbollah, a annoncé avoir visé le lundi 22 avril le quartier général de la 3ème brigade d’infanterie de la 91e Division, dans la base israélienne d’Ein Zeitim, avec des dizaines de roquettes Katioucha.

Le porte-parole de l’armée d’occupation israélienne a affirmé qu’environ 35 projectiles ont été détectés depuis le Liban, en direction de Ain Zeitim, près de Safed, dans le nord de la Palestine occupée.

La Résistance a affirmé dans son communiqué que cette opération intervient en réponse aux agressions de l’occupation contre les villages et les habitations civiles dans le sud-Liban, dont les plus récentes ont eu lieu dans les localités de Srifa, Al-Odaysseh et Rob Thlatine.

Par ailleurs, le Hezbollah a ciblé, avec des obus d’artillerie, un rassemblement de soldats israéliens derrière le site Al-Samaqa, dans les collines libanaises occupées de Kfar Chouba.

Les résistants ont également ciblé les équipements d’espionnage israéliens en face du village libanais de Wazzani, avec des armes appropriées.

Ces opérations interviennent en soutien au peuple palestinien inébranlable et à sa résistance dans la bande de Gaza, comme la résistance l’a confirmé dans ses communiqués.

Le Média de guerre de la Résistance a en outre diffusé la vidéo d’une opération visant le déploiement des soldats ennemis israéliens à proximité du site de Jal al-Alam à la frontière libano-palestinienne.

Parallèlement, les agressions israéliennes contre les villages du sud du Liban se poursuivent. Les bombardements d’artillerie israéliens ont ciblé la périphérie des localités de Yaroun et Deir Mimas.

Des avions militaires ennemis ont bombardé le village de Rob Thlatine et la zone située entre les localités de Srifa et Arzoun.