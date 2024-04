Le journal israélien Yediot Aharonot a révélé que le chef du commandement central de l’armée d’occupation, Yehuda Fox, a informé le chef d’état-major, Herzi Halevi, qu’il prendrait sa retraite d’ici août prochain, après avoir occupé son poste pendant 3 ans.

Le journal a cité des sources proches de Fox disant : « Il se considère comme faisant partie de l’état-major qui a échoué le 7 octobre et il doit terminer sa mission comme beaucoup d’autres ».

Dans ce contexte, les médias israéliens ont cité des sources au sein de l’armée disant : « On s’attend à ce que d’autres hauts responsables de l’armée annoncent leur démission après la fête juive Pessah ».

Le journal israélien Israel Today a écrit: « En raison de l’échec du 7 octobre et après la démission du chef de la Division du renseignement militaire de l’armée israélienne, on s’attend à davantage de démissions et de départs à la retraite des officiers de l’armée israélienne, dont entre autres : le chef d’état-major, son adjoint, le commandant de la région sud et celui de la division de Gaza, y compris le chef du Shin Bet ».

Cela survient après que le chef du renseignement militaire israélien Aman, le général Aharon Haliva, a présenté sa démission de son poste, compte tenu de sa responsabilité dans l’échec du 7 octobre, face à l’attaque sans précédent lancée par la résistance palestinienne contre l’entité occupante.

Haliva a souligné que « les renseignements placés sous ses ordres n’étaient pas à la hauteur de la mission qui leur était confiée ».

Les médias israéliens ont expliqué que « la démission ne sera pas immédiate, mais qu’elle devrait intervenir dans plusieurs semaines », précisant qu’il lui sera demandé de choisir un successeur durant cette période, et de terminer les enquêtes sur Aman.